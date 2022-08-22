الترخيص لمتقاعدي الحرس البلدي بالمشاركة في مسابقات التوظيف

مع الاحتفاظ بمعاشهم السابق

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، لأعوان الحرس البلدي المتقاعدين، بالمشاركة في مسابقات التوظيف في مختلف رتب الوظيفة العمومية، مع الاحتفاظ بمعاش التقاعد الذي استفادوا منه في سلك الحرس البلدي.

وقال المدير العامة للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال، في رد على تساؤل يخص إمكانية مشاركة أعوان الحرس البلدي المتقاعدين في مسابقات التوظيف، إن لهم الحق في ذلك، وأوضح ذات المسؤول في رد بعث به بتاريخ 13 جويلية الماضي، واطلعت عليه “الشروق”، أن “مصالحي تتلقى باستمرار مراسلات من عدة مندوبيات للحرس البلدي تستفسر بموجبه عن مدى إمكانية مشاركة أعوان الحرس البلدي المتقاعدين في مسابقات التوظيف في مختلف رتب الوظيفة العمومية، مع العلم أن هذه الفئة قد استفادت من التقاعد النسبي الاستثنائي في إطار القانون الذي يمنح معاش التقاعد النسبي الاستثنائي للأعوان الذين عملوا 15 سنة على الأقل، دون شرط السن”.

وأشار رد المدير العام للوظيفة العمومية أن “القانون حدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي في حال عدم بلوغ السن القانوني للتقاعد، يمكن لهذه الفئة من الأعوان المشاركة في مسابقات التوظيف للالتحاق بمختلف رتب الوظيفة العمومية، كما يمكنها الجمع بين معاش التقاعد النسبي مع كل راتب ناتج عن استئناف نشاط مأجور بعد الإحالة على التقاعد، مع إمكانية تعليق ذات المعاش بطلب من عون الحرس البلدي في حالة استئناف نشاط مأجور”.

ونبهت الوثيقة إلى أنه “في حال توقف النشاط الذي شغله عون الحرس البلدي، يُعاد له معاش التقاعد ابتداء من الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للتوقف عن النشاط”.