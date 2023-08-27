-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الترشح لرئاسة “الفاف”
باقي بوخالفة
2023/08/27
51
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الجامعات الصيفية للأحزاب.. تقليد سياسي في طريق الزوال!
مغارة الكهوف العجيبة بزيامة مغلقة.. وخيبة كبيرة لسياح جيجل
غرق 8 أشخاص في مياه البحر والمجمّعات المائية خلال يومين
التدليس يلغم أسواق السيارات !
جدول أعمال مكثف لمديري التربية لإنجاح الدخول
تنبيه: درجات حرارة قياسية عبر 19 ولاية وأمطار رعدية جنوبا
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
الجزائر ستكون حلم بريكس قريبًا
2023/08/25
رئيس فريق رياضي ضمن شبكة دولية للاتجار في الكوكايين
2023/08/26
انطلاق التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين في 27 أوت
2023/08/25
زوجة محرز تحلم بالجزائر
2023/08/26
بِالفيديو: “محرز من كوكب آخر.. يُوزّع الكرات وكأنّه يرشّ العطر”!
2023/08/25
الرأي
المزيد
فرنسا في إفريقيا.. الذئب يرعى الغنم!
عبد الحميد عثماني
2023/08/27
جزائرية ومجرمان فرنسيان
محمد الهادي الحسني
2023/08/27
متى يتم إنشاء صندوق لدعم الأندية؟
ياسين معلومي
2023/08/26
الغموض الإستراتيجي أفضل من “البريكس”!
محمد سليم قلالة
2023/08/26
المظاهر الطّاغية.. تتمّة
سلطان بركاني
2023/08/26