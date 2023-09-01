-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الترشح لرئاسة الفاف
باقي بوخالفة
2023/09/01
25
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
“أنطاليا”… وجهة رؤساء بلديات فاسدين !
التسجيل في الإيواء والمنحة.. بيان هام للطلبة المتأخرين
توزيع 400 ألف هكتار من العقار الفلاحي في الجنوب
مستشفى مصطفى باشا: إنقاذ شاب اخترقت قطعة حديدية صدره (صور)
استغلال “احتياطي” أساتذة الإنجليزية والرياضة طيلة الموسم
تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية
2023/08/30
“السكوار” يتوسع إلى عملات العالم مع الدخول الاجتماعي
2023/08/29
الجزائر والسعودية.. آفاقٌ بعيدة المدى
2023/08/30
هذا هو موعد إطلاق آيفون 15 وهذا سعره!
2023/08/30
“أنطاليا”… وجهة رؤساء بلديات فاسدين !
2023/08/30
الرأي
المزيد
لماذا إفريقيا الفرانكوفونية؟
عبد الناصر بن عيسى
2023/09/01
حمالة الحطب
عمار يزلي
2023/09/01
… عن “المافيا الفوكارتيّة” الفرنسية في إفريقيا؟
عبد الحميد عثماني
2023/08/30
مذكرات رجل لم يتعفّن
محمد الهادي الحسني
2023/08/30
التدريس الجامعي باللغة الانجليزية.. قفزة نحو المجهول؟
2023/08/30