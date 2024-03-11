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رياضة

التركي غولر يدخل تاريخ الليغا بهدفه أمام سيلتا فيغو (فيديو)

عمر سلامي
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التركي غولر يدخل تاريخ الليغا بهدفه أمام سيلتا فيغو (فيديو)
ح.م
أردا غولر وأنشيلوتي بعد مباراة سيلتا فيغو

دخل لاعب ريال مدريد، التركي الموهوب أردا غولر تاريخ الدوري الإسباني بعد الهدف الذي سجله مع الريال أمام سيلتا فيغو في إطار الجولة الـ 28.
وبات غولر أصغر لاعب تركي في التاريخ، ينجح في تسجيل هدف خلال مباراة ما بمنافسات الدوري الإسباني، بعمر 19 عاما و14 يوما، حسب ما أكدته شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

جاء الهدف في الدقيقة 90+4 بمراوغة جميلة من غوالر لحارس المرمى بالقدم اليسرى قبل التسديد بالقدم اليمنى في الزاوية الضيقة للمرمى، مسجلا بذلك أول أهدافه مع الريال.

وشارك أردا غولر كبديل للبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 88، وفي نفس الدقيقة شارك لاعب الوسط داني سيبايوس والذي قام بصناعة الهدف بتمريرة بينية في العمق الدفاعي.

وفاز ريال مدريد في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سنتياغو برنابيو بأربعة أهداف دون رد ليعزز تصدره لجدول ترتيب الليغا برصيد 69 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه جيرونا الذي رفع رصيده إلى 62 نقطة بعد الفوز أمام أوساسونا بثنائية نظيفة.

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