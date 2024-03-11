التركي غولر يدخل تاريخ الليغا بهدفه أمام سيلتا فيغو (فيديو)

دخل لاعب ريال مدريد، التركي الموهوب أردا غولر تاريخ الدوري الإسباني بعد الهدف الذي سجله مع الريال أمام سيلتا فيغو في إطار الجولة الـ 28.

وبات غولر أصغر لاعب تركي في التاريخ، ينجح في تسجيل هدف خلال مباراة ما بمنافسات الدوري الإسباني، بعمر 19 عاما و14 يوما، حسب ما أكدته شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

جاء الهدف في الدقيقة 90+4 بمراوغة جميلة من غوالر لحارس المرمى بالقدم اليسرى قبل التسديد بالقدم اليمنى في الزاوية الضيقة للمرمى، مسجلا بذلك أول أهدافه مع الريال.

هدف أردا غولر الأول من الملعب 😍 واسيست خيالي من سيبايوس 👊#ريال_مدريد pic.twitter.com/KO4MWgAlwk — محمد || مدريديستا (@althheirat) March 11, 2024

وشارك أردا غولر كبديل للبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 88، وفي نفس الدقيقة شارك لاعب الوسط داني سيبايوس والذي قام بصناعة الهدف بتمريرة بينية في العمق الدفاعي.

أول هدف لموهبتي اردا غولر مع مدريد يشابه تماماً لأول هدف لمسعود اوزيل مع مدريد pic.twitter.com/yGvzPN6qPT — ØMAR (@ITTIH7_) March 11, 2024

وفاز ريال مدريد في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سنتياغو برنابيو بأربعة أهداف دون رد ليعزز تصدره لجدول ترتيب الليغا برصيد 69 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه جيرونا الذي رفع رصيده إلى 62 نقطة بعد الفوز أمام أوساسونا بثنائية نظيفة.