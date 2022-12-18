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الترويج لحسابات فيسبوك وإنستاغرام “ممنوع” على تويتر!

محمد عبد المؤمن
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الترويج لحسابات فيسبوك وإنستاغرام “ممنوع” على تويتر!
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أعلنت إدارة موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يوم الأحد في بيان، عن منع التغريدات التي تروّج لحسابات في مواقع تواصل أخرى على منصّتها.

وتشمل سياسة تويتر الجديد عددا من منصّات التواصل العالمية. تتقدّمها منصات شركة “ميتا” فيسبوك وإنستاغرام. وحتى منصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “تروث سوشل”.

وبناء على هذا المنع، يمكن لإدارة تويتر أن تحذف أي تغريدة تتضمن رابطا نحو حسابات في منصة أخرى، مع توقيف الحساب.

كما يشمل الإجراء أي عبارات ترويجية لمواقع تواصل أخرى، تُنشر ضمن الفقرة التعريفية للحساب (Bio)، وأسماء الحسابات أيضا.

جانب من بيان إدارة تويتر..

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