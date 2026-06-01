الترويج لقطاع التعدين لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب يدخل مرحلة جديدة

ح. م
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، عن افتتاح غرف البيانات الافتراضية في إطار جولة العروض “ألجيريا بيد راوند 2026” لاستكشاف المحروقات، وهو ما وصفته الوكالة بأنه يشكل “مرحلة جديدة في مسار الترويج لقطاع التعدين الوطني لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب”.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن “ألنفط”، هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها البيانات التقنية المتعلقة بالمناطق المعروضة عبر منصة رقمية آمنة، وهو ما “يعكس التزام ألنفط بتحديث عملياتها وتحسين تجربة المستثمرين وتسهيل الحصول على المعلومة الإستراتيجية”، موضحة أن افتتاح غرف البيانات سيسمح للشركات المهتمة بإجراء تحليل معمق لفرص الاستثمار المتوفرة في إطار مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2026” وإعداد عروضها “في أحسن الظروف”.

وتندرج هذه الخطوة وفقا للوكالة “ضمن الأنشطة الترويجية التي تقوم بها منذ إطلاق المناقصة، تؤكد التزام ألنفط بشفافية ونجاعة وجاذبية قطاع المحروقات في الجزائر”.

وسيتواصل المسار بمرحلة إيداع العروض وفتح الأظرفة ومنح مناطق الامتياز في نوفمبر 2026، يليها التوقيع على العقود في جانفي2027.

وأكدت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “عزمها على توفير مناخ شفاف وتنافسي ومناسب للمستثمرين من أجل تطوير شراكات مستدامة خدمة لتثمين الموارد الطاقوية الوطنية”.

وتشمل المناطق المعروضة: البرمة 2 (ورقلة)، المزايد شمال (ورقلة)، إيليزي وسط 1، شرق برج عمر إدريس 1 (إيليزي)، الحجيرة 3 (توقرت)، توقرت جنوب والبنود شرق (البيض).

