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الجزائر

الترويج للحج عن طريق تأشيرات سياحية.. بلاغ هام

الشروق أونلاين
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الترويج للحج عن طريق تأشيرات سياحية.. بلاغ هام

أكد الديوان الوطني للحج والعمرة أنه الجهة الوحيدة المرخصة لتنظيم هذه الشعيرة، وعليه فإن الترويج للحج عن طريق تأشيرات سياحية أو غيرها، يعتبر مخالفا للأنظمة المعمول بها.

وأوضح الديوان أنه سجل ترويج بعض وكالات السياحة والأسفار للحج عن طريق تأشيرات سياحية للمملكة العربية السعودية.

وبناء على ذلك، أبلغ الديوان كافة المواطنين ووكالات السياحة والأسفار، أن تنظيم الحج من صلاحيات الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية المرخصة لتنظيم الحج عن طريق تأشيرة الحج فقط.

وأشار إلى أن أي ترويج للحج عن طريق تأشيرات سياحية أو غيرها، يعتبر مخالفا للأنظمة المعمول بها في البلدين، كما يعرض المواطنين لخطر الاحتيال من طرف جهات غير مرخصة، ويعرض وكالة السياحة والأسفار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول.

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