التزام تام للتجار بنظام المداومة في ثاني أيام عيد الأضحى

أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، الخميس، أن أزيد 52 ألف تاجرا التزم بنظام المداومة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفاد بيان لوزراة التجارة، “في إطار البرنامج المسطر لضمان المداومة، طيلة أيام عيد الأضحى المبارك, سجلت الوزارة تقيد 52.295 تاجرا قاموا خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، بمزاولة نشاطاتهم التجارية, عبر كامل التراب الوطني”.

بالنسبة للتجار غير الملتزمين, تم تسجيل عدم تقيد 30 تاجرا بنظام المداومة, موزعين على تسع ولايات و المتمثلة في كل من الجزائر (2), باتنة (7) والبويرة (7), و الوادي (1), و مستغانم (1) و سطيف(6), و جيجل (1) و الطارف (3) وأخيرا سكيكدة التي عرفت عدم تقيد تاجرين.

وتقدمت الوزارة “بجزيل الشكر لكل موظفي القطاع الساهرين على عمليات الرقابة لبرنامج المداومة لليوم الثاني من هذه المناسبة المباركة, وعلى على جهودهم المستمرة “.

يذكر انه خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، قام 52.259 تاجرا بمزاولة نشاطاتهم التجارية, فيما لم يتقيد 66 تاجرا بنظام المداومة على المستوى الوطني.

وقد سخرت وزارة التجارة ما مجموعه 52.325 تاجرا في إطار برنامج المداومة أيام عيد الأضحى لضمان التموين العادي للمواطنين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.