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التزام جزائري كولومبي بمواصلة الدفاع عن القضايا العادلة

الشروق أونلاين
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التزام جزائري كولومبي بمواصلة الدفاع عن القضايا العادلة
ح.م
جانب من اللقاء

استُقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان يوم الأربعاء، من طرف وزيرة الشؤون الخارجية الكولومبية روزا يولندا فيلافيسانسيو.

وجاء هذا الاستقبال، حسب ما أوضحه بيان للخارجية الجزائرية، على هامش مشاركة مقرمان في أشغال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي تحتضنه كولومبيا، بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

“وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لاستعراض مختلف أبعاد العلاقات الجزائرية الكولومبية، وبحث سبل إضفاء المزيد من الحركية والزخم عليها. لاسيما في المجال الاقتصادي”.

فضلا عن “بحث آفاق الارتقاء بالشراكة الثنائية، تحسبا لانعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين البلدين نهاية السداسي الجاري بالجزائر”.

كما تبادل الطرفان “الرؤى والتحاليل حول العديد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على غرار:

  • مستجدّات الوضع في فلسطين،
  • وقضية الصحراء الغربية.

حيث سجّل الجانبان بارتياح “مدى تطابق مواقف البلدين، والتزامهما المشترك بمواصلة الدفاع على القضايا العادلة”، يقول ذات البيان.

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