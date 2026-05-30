التزام شبه كلي للتجار بنظام المداومة في ثالث أيام عيد الأضحى

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية التزاماً شبه كلي للتجار ببرنامج المداومة لليوم الثالث على التوالي من عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث لم يتم تسجيل سوى 10 حالات عدم التزام من أصل 53.711 تاجراً تم تسخيرهم لضمان استمرارية النشاط التجاري والخدماتي خلال المناسبة.

وأوضحت الوزارة، في بيان يتضمن حصيلة متابعة تنفيذ برنامج المداومة، أن حالات عدم الالتزام توزعت عبر عدد من الولايات، حيث سجلت ولاية باتنة ثلاث حالات شملت محلين لبيع المواد الغذائية ومطعماً، فيما أحصت ولاية البليدة ثلاث حالات أخرى تتعلق بمخبزتين ومحل للمواد الغذائية.

كما تم تسجيل حالات منفردة في كل من معسكر وعين الدفلى وبرج بوعريريج ومستغانم، وجميعها تخص مخابز لم تلتزم ببرنامج المداومة المسطر خلال ثالث أيام العيد.

وفي السياق ذاته، تلقت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 24 بلاغاً من المواطنين واردة من ولايات تبسة وسوق أهراس وقسنطينة وغرداية وبشار وسكيكدة ووهران وتقرت وبسكرة وباتنة وسيدي بلعباس والجزائر العاصمة وسطيف.

وتوزعت هذه البلاغات بين 9 شكاوى تتعلق بعدم احترام نظام المداومة، و6 بلاغات تخص عدم إشهار الأسعار، إضافة إلى 9 بلاغات مرتبطة بنظافة المحلات والمنتجات.

وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية باشرت عمليات التحقق الميداني بشأن البلاغات المسجلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وفقاً للتشريعات المعمول بها.