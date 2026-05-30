-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

التزام شبه كلي للتجار بنظام المداومة في ثالث أيام عيد الأضحى

الشروق أونلاين
  • 56
  • 0
التزام شبه كلي للتجار بنظام المداومة في ثالث أيام عيد الأضحى
أرشيف
المداومة خلال عيد الأضحى (تعبيرية)

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية التزاماً شبه كلي للتجار ببرنامج المداومة لليوم الثالث على التوالي من عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث لم يتم تسجيل سوى 10 حالات عدم التزام من أصل 53.711 تاجراً تم تسخيرهم لضمان استمرارية النشاط التجاري والخدماتي خلال المناسبة.

وأوضحت الوزارة، في بيان يتضمن حصيلة متابعة تنفيذ برنامج المداومة، أن حالات عدم الالتزام توزعت عبر عدد من الولايات، حيث سجلت ولاية باتنة ثلاث حالات شملت محلين لبيع المواد الغذائية ومطعماً، فيما أحصت ولاية البليدة ثلاث حالات أخرى تتعلق بمخبزتين ومحل للمواد الغذائية.

كما تم تسجيل حالات منفردة في كل من معسكر وعين الدفلى وبرج بوعريريج ومستغانم، وجميعها تخص مخابز لم تلتزم ببرنامج المداومة المسطر خلال ثالث أيام العيد.

وفي السياق ذاته، تلقت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 24 بلاغاً من المواطنين واردة من ولايات تبسة وسوق أهراس وقسنطينة وغرداية وبشار وسكيكدة ووهران وتقرت وبسكرة وباتنة وسيدي بلعباس والجزائر العاصمة وسطيف.

وتوزعت هذه البلاغات بين 9 شكاوى تتعلق بعدم احترام نظام المداومة، و6 بلاغات تخص عدم إشهار الأسعار، إضافة إلى 9 بلاغات مرتبطة بنظافة المحلات والمنتجات.

وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية باشرت عمليات التحقق الميداني بشأن البلاغات المسجلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وفقاً للتشريعات المعمول بها.

مقالات ذات صلة
مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ترفع توقعاتها بشأن نموّ الاقتصاد الجزائري في 2026

مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ترفع توقعاتها بشأن نموّ الاقتصاد الجزائري في 2026

البنك الإفريقي للتنمية يدعو إلى استثمارات كبرى لتعزيز خلق الثروة في القارة

البنك الإفريقي للتنمية يدعو إلى استثمارات كبرى لتعزيز خلق الثروة في القارة

بومرداس ترفع حصة صيد التونة الحمراء إلى 60 طنا خلال موسم 2026

بومرداس ترفع حصة صيد التونة الحمراء إلى 60 طنا خلال موسم 2026

عبر بوابة أذربيجان… “سوناطراك” تفتح فصلا جديدا في إمداد أوروبا بالمشتقات النفطية

عبر بوابة أذربيجان… “سوناطراك” تفتح فصلا جديدا في إمداد أوروبا بالمشتقات النفطية

وزيرة المحروقات الكونغولية تشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

وزيرة المحروقات الكونغولية تشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

الجزائر ثالث أكبر دولة عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال 2026

الجزائر ثالث أكبر دولة عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد