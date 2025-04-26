التزام مكتوب لشركات النقل البحري لتنظيم موسم الاصطياف

بعد منع دخول المركبات المستوردة عبر ميناءي وهران والعاصمة

أصدرت وزارة النقل تعهدا موجها لشركات النقل البحري للمسافرين على الوجهة الجزائرية وتحديدا ميناءي العاصمة ووهران، لتوقيعه والالتزام بما ورد فيه، فيما يتعلق بمنع استيراد المركبات المستعملة أقل من 3 سنوات، اعتبارا من 15 جوان إلى غاية 15 سبتمبر المقبل.

وورد في الالتزام، الذي اطلعت عليه “الشروق”، أنه تطبيقا لتوصيات اجتماع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل البحري المنعقد بتاريخ 07 أفريل 2025، بمقر وزارة النقل، فإن شركات النقل البحري للمسافرين توقع على الالتزام بكامل المسؤولية وباحترام التوصيات الواردة فيه.

وبموجب الالتزام، تتعهد الشركات المعنية، خلال موسم الاصطياف 2025، بتوجيه عمليات تفريغ ومعالجة السيارات الجديدة، والتي يقل عمرها عن ثلاث (03) سنوات، نحو الموانئ الجزائرية الأخرى، باستثناء ميناءي الجزائر ووهران، وذلك عبر الإجراءات التالية.

وتتضمن تفاصيل الالتزام تعهدا بتعليق بيع التذاكر لهذه الفئة من المركبات المتجهة نحو موانئ الجزائر ووهران، مع إلزامية إطلاق حملة اتصالية موجهة للمسافرين، بخصوص هذا الإجراء الإجباري الجديد، والتنسيق مع المؤسسات المينائية لتطبيق هذا الإجراء الجديد.

كما تتعهد شركات النقل البحري للمسافرين نحو ميناءي العاصمة ووهران، بمنع نقل الشاحنات الصغيرة (المركبات النفعية ومركبات نقل الأشخاص التي تتجاوز سعتها 7 مقاعد) على متن بواخرها الخاصة بنقل السيارات والمسافرين، إضافة إلى احترام برامج الرحلات التي تمت المصادقة عليها بالنسبة لموسم الاصطياف 2025، مع توفير أفضل ظروف الاستقبال والمعالجة والخدمات للمسافرين على متن السفن.