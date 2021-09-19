التزود بالمياه: دخول أزيد من 100 بئرا حيز الخدمة بالجزائر العاصمة

كشف مصطفى شاوشي، المكلف بالإعلام بوزارة الموارد المائية عن دخول أزيد من 100 بئرا ارتوازية بالجزائر العاصمة حيز الخدمة بقدرة تدفق تفوق 153 ألف متر مكعب في اليوم .

وأضاف شاوشي، في تصريح للقناة الأولى الإذاعية، أن 111 بئرا دخلت حيز الخدمة ومن المتوقع استلام 217 بئرا نهاية الشهر الجاري، وذلك من أجل تعزيز عملية التزود بمياه الشرب على المستوى الوطني.

من جانبه أكد المدير العام للجزائرية للمياه، رشيس مراد، القيام بعدة خطوات كإعادة تهيئة محطات الضخ ومعالجة المياه إضافة إلى إجراءات أخرى على المستوى الوطني مثل إنجاز البواخر العائمة لضخ المياه ببعض السدود لتفادي الندرة في هذه المادة الحيوية.