التزويد بالغاز و”الممر الجنوبي” في صلب مباحثات الجزائر والاتحاد الأوروبي

استعرض وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو ميادو، التقدم المحرز في مشاريع الطاقة والهيدروجين، لاسيما في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي.

وحسب بيان للوزارة الوصية، بحث الجانبان واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في إطار الحوار الاستراتيجي في مجال الطاقة، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم في التعاون الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجال تزويد أوروبا بالغاز وتطوير الحقول، إلى جانب بحث مشاريع الحد من الانبعاثات وتقنيات التقاط الكربون، وتطوير الهيدروجين ضمن مشروع “الممر الجنوبي” الرابط بين الجزائر وأوروبا مرورا عبر إيطاليا وألمانيا والنمسا، الهادف إلى تصديره نحو أوروبا ودعم الانتقال الطاقوي.

وخلال اللقاء، دعا وزير الدولة الشركات الأوروبية إلى تعزيز حضورها في السوق الوطنية من خلال الاستثمار في مجالي المحروقات والمناجم.

وتناولت المباحثات آفاق الاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الأوروبية، مع التركيز على نقل المعرفة والتكوين والتقنيات الحديثة، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والتحويل وتثمين الثروات المنجمية، على غرار العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية.

من جانبه، أعرب السفير دييغو ميادو عن ارتياحه لمستوى الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مؤكدا الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بالسوق الجزائرية، ومشيدا بدور الجزائر كشريك هام وموثوق في ضمان الأمن الطاقوي الأوروبي.

كما أبدى السفير رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، واستغلال المعادن الاستراتيجية، وتحويلها لخدمة الصناعات بصفة عامة وتلك المرتبطة بالطاقات المتجددة.