التساهل مع العائدين من أوروبا قد يؤزم جائحة كورونا

أخصائيون في الطب الوقائي يحذرون:

دعا أخصائيون في الطب الوقائي من وهران إلى ضرورة عدم التراخي والتساهل مع المسافرين العائدين من أوروبا إلى الجزائر مع فتح الحدود الجوية، اعتبارا من أول جوان الداخل.

وشدد الأخصائي في الطب الوقائي، بن حمو تاج الدين بالمستشفى الجامعي في وهران، على إلزامية توخي درجات الحيطة والحذر في فحص ومراقبة كل المسافرين القادمين من الخارج إلى الجزائر، مضيفا في اتصال مع “الشروق”، أن المصالح الصحية جندت طاقما طبيا هائلا في مطار أحمد بن بلة الدولي بالسانية، وميناء وهران تمهيدا للفتح الجزئي للمنافذ الجوية والبرية اعتبارا من 1 جوان، كما تم تجهيز المنشأتين الجوية والبحرية بتجهيزات متطورة لمساعدة الأطقم الطبية على فحص ومراقبة الوافدين إلى التراب الجزائري عبر مطار وهران، مع تجهيزهما بأجهزة كشف رقمية حرارية لها القدرة على التبليغ الفوري عن الحالات المشكوك فيها.

وأبرز المتحدث أن كل تساهل مع أي حالة مشتبه بحملها فيروس كورونا أو السلالات الجديدة “البريطانية، النيجيرية والهندية الأكثر فتكا والأسرع انتشارا إلى نسبة 70 بالمائة” على غرار ما يقع في أوروبا والهند بالدرجة الأولى، سيعيد الوباء إلى ذروته من خلال ارتفاع عدد الإصابات وزيادة معدل الوفيات.

وربط محدثنا تحذيره بمخاوف المنظومة الصحية في الجزائر من أي انفلات وبائي قد يعيد الوضع إلى المربع الأول، قائلا إن وهران مثلا عانت في الشهور السابقة ببلوغ عدد الإصابة بالفيروس التاجي 140 حالة وعدد يتراوح بين 8 إلى 12 وفاة في اليوم الواحد.

وأكد الطبيب المختص أن المنشآت الحدودية التي تستقبل الوافدين من الخارج إلى الجزائر، تجهزت بأحدث الوسائل الطبية، كما تم وضع قاعات لعزل المشكوك في حملهم “كورونا” تمهيدا لإخضاعهم إلى تحاليل معمقة ووضعهم تحت الحجر الصحي، علاوة على إلزام المسافرين بارتداء الكمامات والتعقيم وفرض التباعد امتثالا للتدابير الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا التي أقرتها السلطات العليا للبلاد.