التسجيلات الأولية بالجامعة بداية من 21 جويلية

أيام مفتوحة للطلبة الجدد بداية من الأحد

تنظم مؤسسات التعليم العالي بداية من يوم الأحد 17 جويلية أبوابا مفتوحة على الجامعة لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا، وفقا للنمط الحضوري والإفتراضي.

فبعد ما تعرف مترشحو بكالوريا 2022 على نتائجهم مساء السبت، سيكون الناجحون على موعد مع الأبواب المفتوحة على الجامعة لمعرفة التخصصات المتاحة في كل شعبة والمعدلات الدنيا المقبولة لدخول الترتيب، إذ سيتم تنظيم الأيام التوجيهية في الفترة من 17 حتى 20 جويلية الجاري عبر أغلب مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن، لتنطلق التسجيلات الأولية عبر الخط وفقا للرزنامة المعلن عنها سابقا من قبل الوزارة في الفترة من 21 حتى 24 جويلية، إذ يمكن للطلبة من خلال استعمال رقم التسجيل والرمز السري الواردين في كشف النقاط المحصل عليه في البكالوريا، القيام بالتسجيل عبر منصة بروغرس واختيار من 6 إلى 10 خيارات على الأكثر وفقا لقائمة التكوينات المسموحة حسب المعدلات الدنيا للقبول .

وفي هذه المرحلة تمنح للناجحين فرصة لتأكيد خياراتهم ورغباتهم في الفترة من 25 إلى 26 جويلية، لتتم المعالجة الآلية للرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت، أما الإعلان عن النتائج سيكون يوم 3 أوت مساء .

وفي المرحلة الثانية تم تخصيص الفترة من 4 إلى 8 أوت لإجراء المقابلات الشفوية للطلبة المقبولين في المدارس العليا للأساتذة، فيما ستمنح فرصة ثانية للذين لم يتحصلوا على أي رغبة في مرحلة التسجيلات الأولية لملء بطاقة رغبات ثانية في الفترة من 4 إلى 6 أوت، على أن تعالج الرغبات من 6 إلى 11 أوت وتعلن النتائج يوم 11 أوت مساء.