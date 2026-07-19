التسجيلات الجامعية لحاملي بكالوريا 2026.. مسؤول يكشف آخر المستجدات

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي، اليوم الأحد، آخر المستجدات بشأن التسجيلات الجامعية بالنسبة للحاصلين على بكالوريا 2026.

وقال داودي في تصريحات لقناة الشروق نيوز إن “أكثر من 80 بالمائة من الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا أتموا تسجيلاتهم الأولية عبر المنصة الرقمية، فيما بلغت نسبة الولوج إلى المنصة نحو 95 بالمائة، وذلك قبل ساعات من اختتام مرحلة التسجيلات الأولية”.

وأوضح أن أبرز الانشغالات التي طرحها الطلبة خلال هذه المرحلة تعلقت بمدى إلزامية التوقيع على عقد العمل لمدة خمس سنوات بعد التخرج بالنسبة للمسجلين بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله.

وأشار إلى أن عملية التسجيلات الأولية عبر المنصة الرقمية تختتم منتصف ليل اليوم، داعيا الناجحين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم إلى الإسراع في إتمامها قبل انقضاء الآجال المحددة.

كما أعلن أن مرحلة تأكيد الرغبات ستنطلق ابتداء من يوم غد الإثنين، وهي خطوة أساسية ضمن مسار التسجيلات الجامعية، تتيح للطلبة تثبيت اختياراتهم قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة الخاصة بالتوجيه والإعلان عن النتائج.

يُذكر أن التسجيلات الأولية انطلقت يوم الأربعاء 15 جويلية، وتُختتم منتصف ليل اليوم الأحد 19 جويلية، على أن تنطلق مرحلة تأكيد الرغبات ابتداء من يوم غد الإثنين، قبل الانتقال إلى مرحلة التوجيه النهائي وإعلان نتائج التوجيه الجامعي وفق الرزنامة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.