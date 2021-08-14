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الجزائر
ستتم حصريا عبر الخط

التسجيلات النهائية للطلبة الجدد ستنطلق يوم 4 سبتمبر

إلهام بوثلجي
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التسجيلات النهائية للطلبة الجدد ستنطلق يوم 4 سبتمبر

أعلمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الناجحين الجدد في البكالوريا بفترة التسجيلات النهائية والتي ستكون عن بعد في الفترة من 4 حتى 9 سبتمبر 2021.

وشرحت الوزارة في إعلان نشرته عبر صفحة الوزير الرسمية بفيسبوك بأنه ينبغي على الطلبة الذين تحصلوا على توجيهاتهم في مرحلة التسجيل الأولي القيام بالتسجيل النهائي في المؤسسة الجامعية الموجهين لها، وذلك حصريا عبر الخط، نظرا للوضعية الصحية التي تمر بها البلاد، حيث سيتم فتح موقع التسجيلات النهائية من 4 حتى 9 سبتمبر المقبل.

وأفادت الوزارة بأن عملية دفع حقوق التسجيل ستكون إلكترونيا مثلما سبق أن تم الإعلان عنه باستخدام البطاقة الذهبية، وحتى بالنسبة للمترشحين الذين لا يملكون البطاقة الذهبية فيمكنهم استخدام بطاقة أوليائهم أو أقاربهم أو أصدقائهم، حيث ستتم كل العمليات المتعلقة بالتسجيلات والخدمات الجامعية عبر الخط حصريا وهذا للوقاية والحماية من انتشار وباء كوفيد 19 في ظل الوضعية الصحية التي تشهدها البلاد.

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