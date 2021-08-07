التسجيلات بمدرسة الضمان الاجتماعي بداية من 22 أكتوبر

الاختبارات الكتابية تجري باللغة الفرنسية فقط

التكوين في ماستر مهني في خمسة تخصصات

حددت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي الفترة من 22 أكتوبر حتى 5 نوفمبر المقبل، من أجل فتح التسجيلات للموسم الدراسي 2021-2022 للحائزين على شهادات ليسانس في تخصصات الحقوق والعلوم السياسية، العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية والمالية، وحتى للحائزين على شهادة ماستر بعد انقضاء خمس سنوات عليها من أجل التكوين الاحترافي في مجال الضمان الاجتماعي والحصول على شهادة ماستر مهني.

وحسب الإعلان الذي نشره موقع “selsabi” فستنطلق عملية التسجيلات من 22 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2021، من أجل المشاركة في المسابقة التي تشمل اختبارات كتابية وأخرى شفهية، حيث تجرى الأولى بتاريخ 14 نوفمبر، أما الثانية في 16 نوفمبر ليتم الإعلان عن قائمة الناجحين في 19 من نفس الشهر، ويشترط أن لا يتجاوز سن المترشح 28 سنة والجنسية الجزائرية، مع الحصول على شهادة ليسانس في أحد التخصصات المتاحة من بينها الحقوق والعلوم السياسية، أو شهادة المدرسة العليا للإدارة، أو شهادة مهندس دولة في تخصصات مختلفة.

ويمكن للموظفين لدى مصالح الضمان الاجتماعي المختلفة الترشح والذين يبلغ سنهم 32 سنة وأثبتوا 3 سنوات عمل، كما أن حاملي شهادة الماستر ينبغي لهم أن تمر خمس سنوات على شهادتهم الأولى للتسجيل في الماستر المهني، أما طلبة الماستر 1 يمكنهم التسجيل وبعد قبولهم يقومون باستخراج وثيقة للتخلي عن الدراسة .

وستقدم المدرسة تكوينا عاليا في خمسة تخصصات وهي: قانون الحماية الاجتماعية، التسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الحماية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية في المؤسسة، العلوم الإكتوارية المطبقة في مجال الضمان الاجتماعي، تسيير أنظمة الإعلام الخاصة بالحماية الاجتماعية.

والملفت في شروط المسابقة بأن كل الامتحانات تجري باللغة الفرنسية، وهو ما أثار جدلا وسط المهتمين بهذه المسابقة بمجرد الإعلان عنها وتداول شروطها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتساءلوا كيف لطلبة درسوا ثلاث سنوات الليسانس باللغة العربية أن يفرض عليهم فقط الامتحانات باللغة الفرنسية دون إدراج اللغة العربية، معتبرين أن هذا يبرز هيمنة الفرنسية على كل المؤسسات والهيئات الجزائرية.