التسجيلات لاجتياز مسابقة المدرسة الوطنية للسياحة يوم 20 أوت

المترشحون سيجتازون اختبارات كتابية وشفوية

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للسياحة عن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بالمدرسة لفائدة الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا، وهذا في إطار التحضير للدخول الجامعي 2021-2022 .

وستنطلق التسجيلات عبر الخط بداية من تاريخ 20 أوت 2021 للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وحسب الإعلان الذي نشرته المدرسة عبر موقعها الإلكتروني منذ أيام، فيشترط للالتحاق بالمدرسة أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا للسنة الحالية أو التي قبلها وهذا وفقا لشروط تم تحديدها عبر الأرضية الرقمية للتسجيلات، أو شهادة أجنبية معادلة لها.

وتشترط المدرسة أن يكون المترشح حائزا على الشهادة في شعب: تسيير واقتصاد، رياضيات، تقني رياضي، وعلوم تجريبية وهذا حسب الأولوية المحددة من قبل المنشور الوزاري الخاص بالتسجيلات لدى المؤسسات التابعة لدوائر وزارية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح ذات المصدر بأنه ستجري مسابقة وطنية على مرحلتين، الأولى تتمثل في اختبارات كتابية في الثقافة العامة والرياضيات واللغة الأجنبية تليها اختبار شفوي أمام لجنة، وسيتم تحديد معدل الالتحاق الخاص بشهادة البكالوريا عبر الأرضية الرقمية للتسجيلات وهذا بناء على الحد الأدنى المطلوب في المنشور الوزاري.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالتسجيلات عن بعد عبر الانترنت من قبل المدرسة العليا الوطنية للسياحة، حيث سيتم الإعلان عن بداية التسجيلات للمشاركة في مسابقة الدخول للمدرسة عن طريق المنصة الإلكترونية وهذا ابتداء من 20 أوت الجاري، وهذا عبر الموقع www.enstourisme.dz .