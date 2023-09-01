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الجزائر

التسجيل في الإيواء والمنحة.. بيان هام للطلبة المتأخرين

الشروق أونلاين
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التسجيل في الإيواء والمنحة.. بيان هام للطلبة المتأخرين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعادة فتح أرضية “بروغرس” للطلبة المتأخرين عن تسجيل طلبات الإيواء والمنحة عبر الخط الخاصة بالعام الجامعي 2024/2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الخميس أنه “سيتم اعادة فتح أرضية بروغرس للطلبة المتأخرين الذين لم يقوموا بطلب الايواء أو المنحة عبر الخط في الفترة الأولى وذلك بتاريخ 5 سبتمبر 2023”.

وكانت الوزارة قد دعت في وقت سابق الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا الى التسجيل عبر الخط للاستفادة من الخدمات الجامعية, حصريا، عن بعد و”بصفر ورق” عبر المنصة الإلكترونية: https://progres.mesrs.dz/webonou  .

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