التسجيل لامتحاني “البكالوريا” و”البيام” بدءا من 8 نوفمبر

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن عملية التسجيلات الإلكترونية لاجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط والتعليم الثانوي دورة 2023، ستنطلق في 8 نوفمبر المقبل، مؤكدا بأن امتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي والذي سيكون بديلا “للسانكيام”، سيدخل حيز التطبيق خلال السنة الدراسية الجارية.

وأوضح بلعابد، على هامش ندوة، الخميس، أن تسجيل التلاميذ النظاميين عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية، بالنسبة للمقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي البكالوريا والبيام، سيقوم به مديرو المؤسسات التربوية لإعفاء التلاميذ.

وبخصوص كيفيات تقييم مكتسبات التلاميذ في نهاية الطور الابتدائي، عقب إلغاء “امتحان السانكيام” بقرار وزاري في نوفمبر 2021، أكد بلعابد على أنه لن يحتسب في معدل الانتقال للطور المتوسط، كونه يستهدف تحديد نقاط القوة والضعف والمكتسبات وغير المكتسبات لدى التلميذ خلال مرحلة التعليم المتوسط.

وأوضح الوزير أن الهدف من امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، هو التركيز على تشخيص مدى تحصيله للكفاءات المحددة في المنهاج، وتحديد النقائص لديه قصد معالجتها.

كما جدد تأكيده على أن مراجعة الامتحان في صيغته السابقة يهدف إلى إدخال الفعالية البيداغوجية عليه وتحسين وظيفته في تقييم المكتسبات المرحلية للمتعلمين، وبالتالي وفي سياق المقاربة الجديدة المعتمدة، فإنه لن يدخل في حساب معدل الانتقال إلى السنة الأولى من مرحلة التعليم المتوسط.