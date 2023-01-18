التسوق.. أحب النشاطات للنساء

كيف تستمتعين بها أكثر في الشتاء

يتربع التسوق على رأس قائمة النشاطات المهمة والممتعة للنساء، حيث تعتبره بعضهن علاجا فعالا لسوء المزاج وبوادر الاكتئاب، وترى أخريات بأنه ضرورة من ضروريات الحياة، ولا يمكن التخلي عن التسوق مهما كانت الظروف، وقد يكون أكثر متعة في فصل الشتاء.

اختيار المراكز التجارية المغلقة

لشتاء هو موسم التقلبات الجوية المفاجئة التي قد تفسد متعتك في أي لحظة، ما يتطلب منك الاستعداد لها، لذا، لا تخرجي إلى التسوق دون اصطحاب قبعة رأس، معطف، ومطارية، ارتدي ملابس دافئة لكن اعملي حساب للأماكن المعلقة وارتفاع درجة الحرارة بها، واختاري حذاء مريحا يسمح لك بالمشي مطولا، والأهم من كل هذا يجب الابتعاد عن التسوق في الأسواق المفتوحة التي عادة ما تكون أسواقا شعبية، يكثر بها الزحام والفوضى، وقد تتعرضين فيها لمواقف سيئة إذا كان الطقس ممطرا أو باردا جدا، ابحثي لك عن مركز تجاري به محلات توفر حاجياتك، مثلا إذا كنت تريدين شراء ملابس وأحذية توجهي إلى المراكز التجارية التي تبيعها، إذا كنت تريدين شراء قطع الزينة والديكور هناك محلات متخصصة تبيعها..

ممارسة أنشطة ثانوية خلال الخروج للتسوق

مهما كان التسوق فعلا محببا لك ويشعرك بالاستمتاع، قد يتعبك أحيانا، وقد تملين من دخول العديد من المحلات دون أن تحصلي على غايتك من الثياب أو الإكسسوارات أو الحاجيات التي تبحثين عنها، لهذا، يجب برمجة أنشطة أخرى خلال خروجك للتسوق، كتناول وجبة الغداء أو العشاء في مكان مرح أو هادئ حسب ميولك، أو التوقف لأخذ مشروب دافئ في قاعة خاصة، أما إذا خرجت رفقت صديقاتك للتسوق، قد تكون فكرة الألعاب أو مشاهدة فيلم سباعي الأبعاد فكرة ممتازة، كل هذا وأكثر بات بإمكانك الحصول عليه في كل المراكز التجارية تقريبا.

الحرص على اقتناء الأغراض التي تستعملينها

من الأخطاء التي تقع فيها بعض السيدات عند الخروج للتسوق، هي شراء عدد من الأغراض التي ليس لها نفع، ولن تقوم باستعمالها، عادة الحالة النفسية للمرأة هي التي تدفعها للإقدام على هذا الفعل، ما يجعل مزاجها يتعكر أكثر فأكثر عندما تكتشف أنها أنفقت المال بلا فائدة، لهذا، حاولي أن تضبطي نفسك قدر المستطاع عند الدخول إلى المحلات وأمام الواجهات الكبرى والمضيئة، ويستحسن أن تقرري في المنزل وقبل خروجك إلى السوق ما أنت بحاجة إلى شرائه، يمكنك أيضا تدوين احتياجاتك، أو إذا كنت لم تحددي ذلك فاحرصي على التفكير جيدا قبل الإقبال على فعل الشراء حتى تلغي احتمالية أن تسوء حالتك النفسية لاحقا.