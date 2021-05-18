أقرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أعفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الإثنين، المترشحات في سباق التشريعيات من نشر صورهن في ملصقات الحملة الإنتخابية وأوراق التصويت الخاصة باقتراع 12 جوان المقبل.

ونشرت السلطة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، جاء فيه أنه يمكن للمترشحات الامتناع عن نشر صورهن في أوراق التصويت شرط أن يتقدم ممثل القائمة الحزبية أو المستقلة بطلب الاعفاء إلى منسق المندوبية الولائية المعنية في أجل لا يتعدى منتصف نهار الأربعاء 19 ماي 2021.

وإلى جانب أوراق التصويت التي ستكون في مكاتب الاقتراع يوم 12 جوان، فإن ظاهرة إخفاء صور المترشحات في ملصقات الحملة الانتخابية، برزت مع بداية الإفراج عن قوائم المترشحين عبر الولايات.

وبدأت بعض القوائم على شبكات التواصل الاجتماعيتظهر من دون صور نساء، ما دفع ناشطين للتساؤل: “كيف يخفين صورهن ويردن تمثيل الشعب في البرلمان؟”.

وقال البعض إن التفسير الوحيد لهذا هو أن أغلب النساء أدرجن لملء القوائم الانتخابية بسبب شرط المناصفة وليس لديهن حظوظ في الفوز أو رغبة في الترشح.

من جانب آخر أبدى معلقون بعض التفهم وقالوا إنه من حق المرأة إخفاء صورتها لأنها أولا حرية شخصية وثانيا هي تعلم علم اليقين ما يمكن أن يحصل لها إن وقعت بين يدي الشعب.