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التشريعيات: إعفاء المترشحات من نشر صورهن في الملصقات وأوراق التصويت يحدث جدلا

نادية شريف
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التشريعيات: إعفاء المترشحات من نشر صورهن في الملصقات وأوراق التصويت يحدث جدلا

أعفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الإثنين، المترشحات في سباق التشريعيات من نشر صورهن في ملصقات الحملة الإنتخابية وأوراق التصويت الخاصة باقتراع 12 جوان المقبل.

ونشرت السلطة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، جاء فيه أنه يمكن للمترشحات الامتناع عن نشر صورهن في أوراق التصويت شرط أن يتقدم ممثل القائمة الحزبية أو المستقلة بطلب الاعفاء إلى منسق المندوبية الولائية المعنية في أجل لا يتعدى منتصف نهار الأربعاء 19 ماي 2021.

وإلى جانب أوراق التصويت التي ستكون في مكاتب الاقتراع يوم 12 جوان، فإن ظاهرة إخفاء صور المترشحات في ملصقات الحملة الانتخابية، برزت مع بداية الإفراج عن قوائم المترشحين عبر الولايات.

وبدأت بعض القوائم  على شبكات التواصل الاجتماعيتظهر من دون صور نساء، ما دفع ناشطين للتساؤل: “كيف يخفين صورهن ويردن تمثيل الشعب في البرلمان؟”.

وقال البعض إن التفسير الوحيد لهذا هو أن أغلب النساء أدرجن لملء القوائم  الانتخابية بسبب شرط المناصفة وليس لديهن حظوظ في الفوز أو رغبة في الترشح.

من جانب آخر أبدى معلقون بعض التفهم وقالوا إنه من حق المرأة إخفاء صورتها لأنها أولا حرية شخصية وثانيا هي تعلم علم اليقين ما يمكن أن يحصل لها إن وقعت بين يدي الشعب.

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التعليقات
5
  • ماسينيسا...........

    طبيعي هم يعتبرون المراءة عورة........

    0
  • amremmu

    من جانب آخر أبدى معلقون بعض التفهم وقالوا إنه من حق المرأة إخفاء صورتها لأنها أولا حرية شخصية .. وهل هذه النسوة تخفي وجوههن في داخل البرلمان ويوم تتجه الى مكتب الاقتراع للقيام بواجب الانتخاب ويوم تقوم بالحملة الانتخابية ويوم يتم مشاركتها في تظاهرات في الداخل والخارج ثمثل من خلالها برلمان بلدها ..انه النفاق في بلد يستنشق أبناءه النفاق كالهوء .

    0
  • خليفة

    اللي بغى اشباح ما يقول اراح ،و اللي بغى العسل يصبر لقرص النحل ،و اللي باغي المناصب يلقى في طريقه المصاعب ،و اللي بغى السياسة يليق يمر بالممارسة ،و اللي باغي السترة علاه يدخل هذ العركة؟

    2
  • ابونواس

    سؤال بريئ جدا.....هل هو من(الحشمة) الغاء ونشر صور المرشحات في الانتخابات المحلية أو البرلمانية....هل صورة المترشحة يسيئ للقوائم..أم اهانة للانتخابات أم شيئ محرم على غرار الممنوعات وماشابه ذلك..........الى هذا الحد (صورة)المرأة أو المترشحة للانتخابات يسيئ لها أو لباقي القائمة......أليس هذا(الاعفاء) من نشر صور(المرأة) احتقار واستحقار لها على غرار ما كانت تتعرض له النساء في الجاهلية الأولى....فمادامت صورة المرأة ستؤثر سلبا أو تسيئ للقائمة أو ستجلب لها ولأسرتها بعض المشاكل ..فلما ترشيحها أصلا..............عقليات الجاهلية الأولى تفرض سلطانها وأمرها في زمن التواصل الاجتماعي

    0
  • يعقوب أسامة

    اذا ضمنت الدولة للمرأة المناصفة في الترشح، فهي مجبرة على تعريف الشعب بممثليه (على الأقل صورة). ربما يتخوفون من "السحر"، الأولى أن يتخوفوا من المسؤولية. أو ربما لا يريدون نشر الصور و حسب، هذه "حرية شخصية" عندما لا تكون شخصية عامة، لكن بمجرد الترشح تسقط الحرية الشخصية التي تتمثل في نشر الصور.

    0

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