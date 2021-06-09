التشريعيات.. بداية الصمت الانتخابي وانطلاق تصويت البدو الرحل

بدأ الصمت الانتخابي منتصف ليل الثلاثاء لينهي حملة الانتخابات التشريعية المقررة السبت، والتي استمرت 20 يوما، وانطلق العد التنازلي للتشريعيات حيث سيكون البدو الرحل أول المصوتين.

دامت الحملة الانتخابية 20 يوما، وجه فيه المترشحون المسجلين ضمن قرابة 1500 قائمة، أكثر من نصفها لمرشحين “مستقلين”، خطابهم لـ 24 مليون ناخب مسجل.

وعرفت مختلف الولايات بدوائرها وبلدياتها تنظيم تجمعات انتخابية للمترشحين قدموا فيها برامجهم للمواطنين.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخاب محمد شرفي أنه تم طبع مليار و200 مليون ورقة تصويت تحضيرا للانتخابات التشريعية.

وأكد شرفي خلال عرضه الإحصائيات المتعلقة بالمترشحين للانتخابات التشريعية عبر كل ولايات الوطن أن عدد الاستمارات المسحوبة بلغ 7 ملايين و655 ألف استمارة.

وبالنسبة للخارج أضاف شرفي أن 16 حزب و25 قائمة حرة بالخارج عبروا عن رغبتهم للترشح للتشريعيات المقبلة المزمع إجراؤها في 12 جوان.

و تزامنا مع بداية الصمت الانتخابي انطلقت مكاتب الاقتراع المتنلقة نحو المناطق النائية لتمكين الناخبين من البدو الرحل من أداء حقهم الانتخابي قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع في إطار تشريعيات السبت القادم.

ويتعلق الأمر بقافلة تضم خمسة مكاتب تصويت متنقلة تحصي هيئة ناخبة بتعداد 4.394 مسجلا والتي توجهت نحو المناطق النائية بإقليم بلدية إيليزي وستجوب عدة مناطق لتجمعات البدو الرحل على غرار أميهرو وفضنون وطارات وواد سامن وتماجرت وتغسة.

كما انطلقت مكاتب التصويت المتنقلة من بلديتي عين أميناس وبرج عمر إدريس باتجاه عديد القرى والمناطق النائية بشمال الولاية على غرار زرزارتين والغار والسطح وتيافتي ورود النص والحمراء، بمجموع هيئة ناخبة يصل تعدادها إلى 4.701 ناخبا.