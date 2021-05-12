-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

التشريعيات: شرفي يلتقي مع ممثلي القوائم المستقلة

الشروق أونلاين
  • 661
  • 0
التشريعيات: شرفي يلتقي مع ممثلي القوائم المستقلة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن توجيه دعوة لعقد لقاء مع ممثلي القوائم المستقلة، الأربعاء، استجابة لطلبهم، وذلك تحضيرا لانتخاب أعضاء مجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان المقبل.

وجاء في بيان للهيئة “في اطار التحضير لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الدكتور محمد شرفي قد وجه دعوة لعقد لقاء مع ممثلي القوائم المستقلة استجابة لطلبهم وذلك يوم الأربعاء 12 ماي 2021 على الساعة الثانية (14:00) بعد الزوال”.

مقالات ذات صلة
لا تحوّلوا فرحة العيد إلى مآتم!

لا تحوّلوا فرحة العيد إلى مآتم!

قرابة الألف مشروع فندقي لدعم قطاع السياحة

قرابة الألف مشروع فندقي لدعم قطاع السياحة

توقيف 172 حراقا أياما قبل عيد الفطر

توقيف 172 حراقا أياما قبل عيد الفطر

كهل يحاول السطو على سيارة لنقل الأموال بقالمة

كهل يحاول السطو على سيارة لنقل الأموال بقالمة

6525 جريمة إلكترونية استهدفت نساء ووزراء وبرلمانيين

6525 جريمة إلكترونية استهدفت نساء ووزراء وبرلمانيين

ايتوزا تضع برنامجا خاصا لتنقل المواطنين يومي العيد

ايتوزا تضع برنامجا خاصا لتنقل المواطنين يومي العيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد