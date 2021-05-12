التشريعيات: شرفي يلتقي مع ممثلي القوائم المستقلة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن توجيه دعوة لعقد لقاء مع ممثلي القوائم المستقلة، الأربعاء، استجابة لطلبهم، وذلك تحضيرا لانتخاب أعضاء مجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان المقبل.

وجاء في بيان للهيئة “في اطار التحضير لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الدكتور محمد شرفي قد وجه دعوة لعقد لقاء مع ممثلي القوائم المستقلة استجابة لطلبهم وذلك يوم الأربعاء 12 ماي 2021 على الساعة الثانية (14:00) بعد الزوال”.