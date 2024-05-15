التشكيك في فيديو الحصاد الجزائري.. تقرير يكشف كذب إعلام المخزن المغربي
كشف تقرير حول صحة الأخبار نشره موقع مسبار كذب إعلام المخزن المغربي في تشكيكيه بفيديو الحصاد الجزائري، زاعما توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتداول منذ أيام حسابات يديرها ذباب المخزن مزاعم بشأن نشر التلفزيون العمومي الجزائري لفيديو مضلل مولد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وثق وصول عتاد فلاحي مسخّر من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، إلى ولايتي أدرار وتيميمون جنوب غربي البلاد، استعدادًا لمباشرة حملة الحصاد والدرس هناك.
#شاهد .. انطلاق حملــة الحصــاد بالمنيــعة pic.twitter.com/iNlmnvd9le
— Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) May 13, 2024
وأثار الموضوع جدلا واسعا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بين نشطاء من البلدين الشقيقين، وصل صداه للإعلام العالمي، حيث تم نقل محاولات قناة ميدي 1 المغربية تشويه صورة الاقتصاد الجزائري بتخريفاتها الناجمة عن حقد دفين.
قناة مغربية تدعي استخدام التلفزيون الجزائري الذكاء الاصطناعي في تقرير عن حصاد القمح#بي_بي_سي_ترندينغ pic.twitter.com/tYgVqb2f1o
— BBC News عربي (@BBCArabic) May 14, 2024
وأكد موقع “مسبار” أنّ مقطع الفيديو الذي نشره التلفزيون الجزائري صحيح، والمشاهد حقيقية تُظهر لقطات جوية مأخوذة بطائرة مسيرة (درون)، وليست مولّدة بالذكاء الاصطناعي كما جاء في ادعاء قنوات المخزن وذبابه.
التلفزيون الجزائري يكذب على الجمهور و يصنع فديو بالذكاء الاصطناعي و يعنونه ب “وصول العتاد المسخر من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب لمباشرة حملة الحصاد والدرس بولايتي أدرار و تميمون” pic.twitter.com/WMXAhJzSYC
— Mahdi Baladi 🇲🇦 (@MahdiBaladi1) April 28, 2024
وتحقق الموقع المختص في تحري صحة الأخبار من الفيديو بالعودة إلى المقطع الأصلي واستخدام المعالم الظاهرة فيه لتحديد مواقع التقاط المشاهد، مستعينا في ذلك بصور الأقمار الاصطناعية، التي تتيحها خدمة غوغل إيرث.
وحدّد مسبار ثلاثة مواقع رئيسية أُخذت منها لقطات الفيديو المختلفة، وتقع جميعها على الطريق الوطني رقم 6 في ولاية أدرار، الواقعة على بعد 1437 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الجزائر.
المشاهد حقيقية وتُظهر لقطات جوية مأخوذة بطائرة مسيرة (درون)، وليست مولّدة بالذكاء الاصطناعي كما جاء في الادعاء.
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🟦 هل تشك بمصداقية بعض الأخبار؟ تواصل معنا ليقوم فريق مسبار بالتحقق من صحتها 🔎#تمت_المسبرة pic.twitter.com/tqGySDSWBx
— Misbar – مسبار (@misbarfc) May 15, 2024
ومن المتوقع إنتاج أكثر من مليون قنطار من مختلف أنواع الحبوب، في حملة الحصاد الجارية بولاية أدرار، حسب ما أفادت به مديرية الفلاحة بالولاية.
وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب في أدرار، ما يزيد عن 22.950 هكتار، منها 17.249 هكتار تحت الرش المحوري. بزيادة نسبتها 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.
يذكر أن المغرب يواجه موسم حبوب قد يكون الأسوأ منذ 17 عاماً، وهو ما سيدفعه لاستيراد نحو 75% من احتياجاته السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن في المتوسط، حوالي نصفها من القمح، فيما تواجه البلاد جفافاً حاداً للسنة السادسة على التوالي.
ولن يتجاوز الإنتاج المتوقع من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي نحو 2.5 مليون طن، ما يمثل انخفاضاً بـ54% مُقارنةً بالموسم السابق، وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن بنك المغرب المركزي.