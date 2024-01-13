التشكيلة الأساسية ترسمت في ذهن بلماضي

"الخضر" يبلغون أقصى درجات التركيز قبل لقاء أنغولا

يواصل لاعبو المنتخب الوطني في أجواء يطبعها التركيز والحماس، استعداداتهم قبل دخولهم غمار المنافسة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار، تحسبا لمباراتهم أمام أنغولا بملعب السلام في بواكي مساء غد الاثنين بداية من الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

ومنذ وصوله إلى بواكي، تدربت العناصر الوطنية ثلاث مرات بكامل التعداد، وهو ما يشكل ارتياحا كبيرا للطاقم الفني الذي يعمل في ظروف جيدة بعيدا عن أي تخوف من حدوث إصابات. وطمأنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الجمهور الجزائري بخصوص أوضاع المنتخب الوطني، مؤكدة: “من الجانب الطبي، لم نسجل أية إصابات، والتعداد بكامله حاضر في التدريبات، بما في ذلك حراس المرمى الذين يتدربون بشكل كبير”. وعلى هذا الأساس فإن حارس المرمى رايس مبولحي، الذي لم يكن تواجده مؤكدا بسبب إصابة تعرض لها على مستوى أصبعه، هو الآخر تعافى تماما وهو قادر على أخذ مكانه كرقم 2 بعد أن عاد مركز الحارس الأساسي لأنتوني ماندريا.

وقبل 24 ساعة من المباراة الأولى أمام أنغولا، لاشك أن التشكيلة الأساسية تكون قد ترسمت في ذهن بلماضي، في انتظار التعديلات التكتيكية النهائية المقررة خلال الحصة التدريبية الأخيرة، المقررة أمسية اليوم الأحد.

أما فيما يخص برنامج السبت، فقد فضّل الناخب الوطني مواصلة العمل بمقر إقامة الخضر، حيث تم برمجة حصة للاسترجاع، وحصة فيديو، حسب ما أوضحه بيان الفاف.

وتقام المباراة الأخرى ضمن المجموعة الرابعة بين بوركينا فاسو وموريتانيا يوم الثلاثاء على ملعب بواكي بداية من الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر. وسيلعب “الخضر” بعدها مباراة ضد بوركينا فاسو يوم السبت 20 جانفي في بواكي على الساعة الثالثة زوالا، ثم يواجهون موريتانيا يوم الثلاثاء 23 جانفي في مدينة بواكي على الساعة التاسعة مساء.

للتذكير، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة القارية.