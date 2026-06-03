التشكيلة الأساسية لـ “محاربي الصحراء” أمام هولندا

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مساء الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الأساسيين لـ “محاربي الصحراء” في المواجهة الودّية أمام هولندا.

ولوحظ اعتماد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على حارس المرمى لوكا زيدان، الغائب عن الميادين منذ الـ 26 من أفريل الماضي، بعد إصابته وإجرائه عملية جراحية على مستوى الفك السفلي. ما يعني أنه قدّر تماثله التام للشفاء، وجاهزيته لِخوض المقابلات الرسمية.

كما عاد متوسط الميدان نبيل بن طالب، وأيضا بصفة لاعب أساسي. بعد غياب يعود إلى مواجهة أوغندا في الـ 14 من أكتوبر 2025.

ولا يزال الجناح واللاعب المخضرم رياض محرز يحمل شارة القائد.

ولم يجلب بيتكوفيش إلى مواجهة هولندا متوسط الميدان هشام بوداوي، الذي تُرك في الجزائر بعد تعرّضه مؤخّرا لِإصابة على مستوى الرأس، لكن لن تمنعه من خوض المونديال. وحارس المرمى عبد اللطيف رمضان، الذي يحضر وقائع كأس العالم بِصفة احتياطي (يُتابع المقابلات فقط).

ونُشير إلى الناخب الوطني استدعى 27 لاعبا، بِاحتساب عبد اللطيف رمضان.