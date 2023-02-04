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رياضة

التشكيلة الأساسية للجزائر أمام السنيغال

علي بهلولي
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التشكيلة الأساسية للجزائر أمام السنيغال
ح.م

وظّف الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة سهرة السبت تشكيلة أساسية “تقليدية”، في مواجهة السنيغال.

وتُجرى مباراة محلّيي “الخضر” ونظرائهم من السنيغال بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، لِحساب نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وبقي بوقرة وفيّا لِفلسفته في عدم استبدال فريق يصنع الانتصارات، ولكن مع ذلك، سُجّلت عودة حارس المرمى أليكسيس قندوز بعد استنفاد مدّة عقوبة الإيقاف، وتعويضه لِزميله البديل حامي العرين فريد شعال. وتوظيف متوسّط الميدان محمد إسلام بكير لِأوّل مرّة في “شان” 2023 أساسيا.

واستمرّ المدافع أيوب عبدلاوي يحمل شارة القائد.

وجاءت قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب المحلّي الجزائري كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

خطّ الدّفاع: شعيب كداد، مختار بلخيثر، أيوب عبدلاوي، زين الدين بلعيد، يوسف العوافي.

خطّ الوسطحسام الدين مرزيق، زكريا دراوي، محمد إسلام بكير.

خطّ الهجوم: عبد الرحمان مزيان، أيمن محيوس.

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