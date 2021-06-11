التشكيل الأساسي لـ “الخضر” أمام تونس

أدخل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء السبت، تغييرات طفيفة على التشكيل الأساسي لـ “الخضر” في مواجهة تونس.

وتُجرى هذا المباراة الودّية بِتونس الجمعة انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساءً بِالتوقيت الجزائري. تحت إدارة تحكيم مصري.

وعكس مواجهة مالي الأحد الماضي، ترك بلماضي كلّا من المدافع مهدي زفان ومتوسّطَي الميدان عدلان قديورة وهشام بوداوي احتياطيين، وجلب عوضا عنهم زملاءهم يوسف عطال وهاريس بلقبلة وسفيان فيغولي.

وتمثّل التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني الجزائري أمام تونس، في:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، جمال بلعمري.

خط الوسط: هاريس بلقبلة، رامز زروقي، سفيان فيغولي، يوسف بلايلي.

خط الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح.