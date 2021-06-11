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رياضة

التشكيل الأساسي لـ “الخضر” أمام تونس

علي بهلولي
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التشكيل الأساسي لـ “الخضر” أمام تونس

أدخل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء السبت، تغييرات طفيفة على التشكيل الأساسي لـ “الخضر” في مواجهة تونس.

وتُجرى هذا المباراة الودّية بِتونس الجمعة انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساءً بِالتوقيت الجزائري. تحت إدارة تحكيم مصري.

وعكس مواجهة مالي الأحد الماضي، ترك بلماضي كلّا من المدافع مهدي زفان ومتوسّطَي الميدان عدلان قديورة وهشام بوداوي احتياطيين، وجلب عوضا عنهم زملاءهم يوسف عطال وهاريس بلقبلة وسفيان فيغولي.

وتمثّل التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني الجزائري أمام تونس، في:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، جمال بلعمري.

خط الوسط: هاريس بلقبلة، رامز زروقي، سفيان فيغولي، يوسف بلايلي.

خط الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح.

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التعليقات
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  • محمد

    سلام الطريقة التي يلعب بها منتخب تونس هو الاعتماد على الفرديات ويجعلون الاعب الجزائري يركض وراءه لسلب اللياقة البدنية على بلماضي تعزيز وخنق الوسط يعني عدم مرور الكرة من الوسط وقطع الكرات والاستحواذ وتعزيز الجهة اليسرى بلاعب سريع يدخل لمربع 18م لكن المهم خنق الوسط على المهاجمين والاعتماد على السرعة لجهة اليسرى واليمنى الجهة اليسرى المنتخب الجزائري شبه فارغة من ناحية الهجوم اسلوب تونس الجري بالكرة من الوسط مما تجعل الاعبين الجزائر يركضون خلف الاعب بدون جدوى الحل قطع الكرة بطريقة احترافية وتمرير الكرات الجهة اليسرى والمرواغات وصنع الاعب والاستحواذ لانهم يريدون تسجيل هدف للرجوع المبارة نخنق عليهم الوسط مما يؤدي الى شلل في هجومهم وصنع الاستحواذ ونوع كل كراتهم بالتوفيق

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