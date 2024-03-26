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رياضة

التشكيل الأساسي لـ “الخضر” في مواجهة جنوب إفريقيا

علي بهلولي
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التشكيل الأساسي لـ “الخضر” في مواجهة جنوب إفريقيا
ح.م

نشر اتحاد الكرة الجزائري مساء الثلاثاء، التشكيل الأساسي للاعبي المنتخب الوطني في مواجهتهم الودّية أمام نظرائهم من جنوب إفريقيا.

وأشرك النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش هذه المرّة 6 لاعبين أساسيين جدد، مُقارنة بِمواجهة بوليفيا، وهم: الحارس مصطفى زغبة، والمدافعان كيفين قيطون ومحمد الأمين مدني، ومتوسّط الميدان حسام عوّار، والمهاجمان ياسين بن زية ومحمد الأمين عمّورة.

ويخوض مدني (31 سنة) – لاعب الخطّ الخلفي لِنادي شباب قسنطينة – أوّل مباراة دولية في مشواره الرّياضي مع “مُحاربي الصّحراء”.

واستمرّ متوسّط الميدان ياسين براهيمي في حمل شارة القائد.

وبِالمُقابل، لم يجلب بيتكوفيتش 5 لاعبين، وأبعدهم عن مواجهة “البافانا بافانا” (غائبون حتّى عن القائمة الاحتياطية)، وهم: متوسّطا الميدان آدم زرقان ورفيق قيطان، وصانع الألعاب حمد عبدلي، والمهاجمان بدر الدين بوعناني، ومحمد البشير بلومي.

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