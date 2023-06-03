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رياضة

التشكيل الأساسي لِاتحاد العاصمة وصور عن النّهائي الإفريقي

علي بهلولي
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التشكيل الأساسي لِاتحاد العاصمة وصور عن النّهائي الإفريقي
ح.م
جمهور غفير جاء حالما بِالنّجمة الإفريقية الأولى لِاتحاد العاصمة.

اكتظّت مدرجات ملعب “5 جويلية 1962″ بِجماهير اتحاد العاصمة، قبيل انطلاق نهائي كأس”الكاف” سهرة السبت.

ويُواجه فريق “سوسطارة” الضّيف نادي يانغ أفريكانز التنزاني، بِرسم إيّاب نهائي المسابقة الإفريقية الثانية للأندية.

واختار التقني عبد الحق بن شيخة مدرب الاتحاد التشكيل الأساسي التّالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خطّ الدّفاع: سعدي رضواني، هيثم لوصيف، زين الدين بلعيد، آدم عليلات.

خطّ الوسط: أسامة شيتة، ميصالة مرباح، إسلام مريلي.

خطّ الهجوم: أيمن محيوس، خالد بوسليو، توميسانغ أوريبونيي.

ومقارنة بِلقاء الذّهاب، أجرى المدرب بن شيخة استبدالا واحدا، لمّا جلب متوسّط الميدان ميصالا مرباح أساسيا، عِوَضًا عن زميله بِالخطّ ذاته إبراهيم بن زازة الذي يُتابع المواجهة من دكّة البدلاء.

كما جدّد المسؤول الفنّي الأوّل في فريق الأحمر والأسود الثقة في المدافع الدولي زين الدبن بلعيد، وتركه يحمل شارة القائد.

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