التشيك.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في براغ إلى 15 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا عملية إطلاق النار التي جرت الخميس في إحدى جامعات العاصمة التشيكية براغ إلى 15 قتيلا و24 جريحا.

ونقلت وسائل إعلام تشيكية، عن رئيس الشرطة مارتن فوندراسيك، إن “المسلح كان طالبًا يبلغ من العمر 24 عامًا، في كلية الآداب بجامعة تشارلز الواقعة وسط براغ”.

وأضاف فوندراسيك أن “منفذ إطلاق النار كان يعيش في قرية على بعد 21 كلم خارج براغ، وتم العثور على والده ميتا في وقت سابق”.

وأشار المسؤول الأمني أن “حصيلة ضحايا الحادث بلغت 15 قتيلاً و24 جريحاً”.

ونقلاً عن النتائج الأولية، قال رئيس الشرطة إن “المشتبه به استلهم أفكاره من حوادث مماثلة وقعت في الخارج، ولم يكن على صلة بأي منظمة إرهابية”.

وأكد أنه تم العثور على جثة المسلح في كلية الآداب بالجامعة، مضيفا أنه “انتحر بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة”.

وعقب الحادث، قرر رئيس البلاد بيتر بافيل قطع رحلته إلى فرنسا، وفقًا لراديو براغ الدولي، وعقدت الحكومة اجتماعًا طارئًا ليلة الخميس.

وحثت السلطات المواطنين على الابتعاد عن مكان الحادث والبقاء في منازلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، سماع أصوات إطلاق نار، وتواجد أمني كبير.