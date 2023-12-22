-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

التشيك.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في براغ إلى 15 قتيلا

الشروق أونلاين
  • 330
  • 0
التشيك.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في براغ إلى 15 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا عملية إطلاق النار التي جرت الخميس في إحدى جامعات العاصمة التشيكية براغ إلى 15 قتيلا و24 جريحا.

ونقلت وسائل إعلام تشيكية، عن رئيس الشرطة مارتن فوندراسيك، إن “المسلح كان طالبًا يبلغ من العمر 24 عامًا، في كلية الآداب بجامعة تشارلز الواقعة وسط براغ”.

وأضاف فوندراسيك أن “منفذ إطلاق النار كان يعيش في قرية على بعد 21 كلم خارج براغ، وتم العثور على والده ميتا في وقت سابق”.

وأشار المسؤول الأمني أن “حصيلة ضحايا الحادث بلغت 15 قتيلاً و24 جريحاً”.

ونقلاً عن النتائج الأولية، قال رئيس الشرطة إن “المشتبه به استلهم أفكاره من حوادث مماثلة وقعت في الخارج، ولم يكن على صلة بأي منظمة إرهابية”.

وأكد أنه تم العثور على جثة المسلح في كلية الآداب بالجامعة، مضيفا أنه “انتحر بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة”.

وعقب الحادث، قرر رئيس البلاد بيتر بافيل قطع رحلته إلى فرنسا، وفقًا لراديو براغ الدولي، وعقدت الحكومة اجتماعًا طارئًا ليلة الخميس.

وحثت السلطات المواطنين على الابتعاد عن مكان الحادث والبقاء في منازلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، سماع أصوات إطلاق نار، وتواجد أمني كبير.

مقالات ذات صلة
تقارير عبرية: “الضيف” نجح في خداع المخابرات مرة أخرى

تقارير عبرية: “الضيف” نجح في خداع المخابرات مرة أخرى

وزير الدفاع السعودي في بريطانيا

وزير الدفاع السعودي في بريطانيا

العفو الدولية تطالب بتحقيق حول تعرّض آلاف الفلسطينيين للإخفاء القسري والتعذيب

العفو الدولية تطالب بتحقيق حول تعرّض آلاف الفلسطينيين للإخفاء القسري والتعذيب

سكان غزة يمضون أياما دون طعام والمجاعة تطرق أبواب القطاع  

سكان غزة يمضون أياما دون طعام والمجاعة تطرق أبواب القطاع  

الصهاينة يقتلون الأسرى ويخفون جثامينهم

الصهاينة يقتلون الأسرى ويخفون جثامينهم

سقوط القيم الفرنسية التقليدية بضرب مصالح المهاجرين

سقوط القيم الفرنسية التقليدية بضرب مصالح المهاجرين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد