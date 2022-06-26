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التصحيح النموذجي لامتحانات البكالوريا على “الشروق”

الشروق
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التصحيح النموذجي لامتحانات البكالوريا على “الشروق”
أرشيف

شرع الأساتذة المصححون منذ الأحد في التصحيح النموذجي لأوراق إجابات قرابة 700 ألف مترشح لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2022، مع دراسة “سلم التنقيط”، وهي العملية التي تستغرق يومين، على أن يتم الانطلاق في التصحيح الفعلي الثلاثاء المقبل على مدار 11 يوما إلى غاية الـ8 جويلية المقبل.

وبالموازاة مع ذلك، تنفرد “الشروق”، عبر صفحاتها بشكل يومي، بنشر الأجوبة النموذجية لمواضيع امتحان شهادة البكالوريا في كافة المواد والشعب الست، لكي يتنسى للتلاميذ وأوليائهم تقييم أنفسهم تقييما أوليّا من خلال مقارنة إجاباتهم مع التصحيح النموذجي.

تجدر الإشارة أن التصحيح النموذجي الذي تنشره “الشروق” بصفة حصريّة رسمي، وهو المعتمد من ديوان المسابقات والامتحانات، مع تمنياتها بالنجاح والتفوق لكل أبنائنا المجتهدين.

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