التصدي للحملات المغرضة ضد الجزائر واجب على كل وطني

أكد على مجابهة الدعاية الهدامة والمضللة.. الفريق أول شنقريحة:

شدد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ضرورة التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الجزائر وتعزيز الحس الأمني لدى الأفراد والجماعات.

وأكد شنقريحة، في كلمة توجيهية تابعها جميع مستخدمي الناحية العسكرية الرابعة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ألقاها، الإثنين، خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة، “يجب التأكيد على ضرورة التصدي للاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة، في ظل التطور الهائل لتكنولوجيات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. فالأخبار الكاذبة والتلاعب بالمعلومات أصبحت أسلحة فتاكة تستخدم لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة”.

وأضاف شنقريحة “من هذا المنطلق، من الأهمية بمكان تعزيز الحس الأمني لدى الأفراد والجماعات، وترسيخ لديهم ثقافة إعلامية وطنية صلبة، من خلال تحفيزهم على التحقق من صحة المعلومات عبر الرجوع إلى مصادر موثوقة، والتثبت منها قبل تصديقها أو مشاركتها، وعدم الانسياق وراء العناوين المثيرة والمحتويات المضللة”.

“كما أن تطوير التفكير النقدي يساعد في حماية مجتمعنا من الوقوع في شراك الدعاية، التي تستهدف التأثير على الرأي العام الوطني، وخلق حالة من الشك وعدم الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، لتوجيهه وفق أجندات خفية”، يضيف رئيس الأركان.

ودعا المتحدث إلى ضرورة التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه، موضحا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي واليقظة، والالتزام الوطني، والسهر على إحباط كافة هذه المخططات الدنيئة، التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا ووحدتها الترابية والشعبية.

وأبدى الفريق أول شنقريحة حرصه على الاستماع لانشغالات واهتمامات مستخدمي الناحية العسكرية الرابعة، والذين عبروا عن عزمهم على مواصلة بذل مزيد من الجهود في سبيل أداء المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل، لاسيما في مجال تأمين الحدود وحماية التراب الوطني من كل الآفات والتهديدات المحتملة.

كما حثهم على العمل من أجل المحافظة عليها والحرص على صيانتها باستمرار، لاسيما من خلال التحلي بالاحترافية والصرامة في التسيير، وكذا توفير كافة الظروف والوسائل الملائمة الكفيلة بتقديم خدمات ذات نوعية عالية.