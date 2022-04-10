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الجزائر

التصريحات المنسوبة لبلمهدي حول المواد الغذائية.. الوزارة توضح

الشروق أونلاين
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التصريحات المنسوبة لبلمهدي حول المواد الغذائية.. الوزارة توضح

فندت وزارة الشؤون الدينية التصريحات المنسوبة إلى الوزير يوسف بلمهدي بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأوضح بيان للوزارة أن صفحات التواصل الاجتماعي تداولت تصريحات كاذبة، نسبت زورا وبهتانا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، منتحلة في ذات المنشور صفة إحدى وسائل الإعلام الوطنية.

وأكد المصدر ذاته أن الوزير لم يدل بأي تصريح بخصوص المواد الغذائية، معتبرا أن صاحب المنشور قد تحمل في هذا اليوم من شهر رمضان المبارك إثما مبينا.

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