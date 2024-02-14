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اقتصاد

التصريح السنوي.. إعلان هام من صندوق “كاسنوس”

الشروق أونلاين
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التصريح السنوي.. إعلان هام من صندوق “كاسنوس”

نشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، “كاسنوس”، إعلانا لفائدة مشتركيه يتعلق بخدمة التصريح عن بعد عبر منصة “ضمانكم”.

وقال الصندوق في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك إن خدمة الدفع الالكتروني عبر منصة “ضمانكم” سهلة وآمنة 7/7 ايام و 24/24 ساعة .

كما أكد الصندوق أنه يمكن للمشتركين القيام بالتصريح السنوي لوعاء الاشتراك عن بعد في الآجال المحددة.

كما أنه يمكنهم التصريح بوعاء الاشتراك السني عبر فضاء المؤمن لمنصة “ضمانكم”.

وأفاد الصندوق بأنه يتم تسديد الاشتراكات السنوية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني: البطاقة الذهبية والبطاقة البنكية.

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