التصنيع الصيدلاني.. شراكة جزائرية إفريقية جديدة

بحث وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مع المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “Africa CDC”، جان كاسيا، سبل تعزيز التعاون الإفريقي في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات، ودعم القدرات التصنيعية المحلية بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي بالقارة.

وشكل اللقاء، الذي جرى يوم أمس الاثنين بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، فرصة لاستعراض إمكانيات القطاع الصيدلاني في الجزائر والإنجازات المحققة في مجال تطوير الإنتاج المحلي للأدوية، إلى جانب بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات وتطوير القدرات الإفريقية في تصنيع المنتجات الصيدلانية واللقاحات.

كما تطرق الطرفان إلى آليات تجسيد مخرجات “إعلان الجزائر” المنبثق عن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة، المنعقد بالجزائر في نوفمبر 2025، من خلال العمل على تطوير الأقطاب الصناعية الإقليمية، وتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع نقل التكنولوجيا.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء منظومة إفريقية متكاملة ومستدامة للإنتاج الصيدلاني، بما يعزز قدرة القارة على تلبية احتياجاتها الصحية وتقليص اعتمادها على الواردات.

كما شددا على أهمية اعتماد آليات الشراء المجمع للأدوية واللقاحات، باعتبارها أداة لتعزيز القدرة التفاوضية للدول الإفريقية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع فرص الحصول العادل والمنصف على المنتجات الصيدلانية الأساسية، بما يدعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية.