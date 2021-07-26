التطبيع: السوداني عبد الرسول على خطى الجزائري فتحي نورين

رفض مواجهة منافس إسرائيلي في منافسة الجودو

سار المصارع السوداني محمد عبد الرسول على خطى الجزائري فتحي نورين، بعد انسحابه من منافسة الجيدو في الأولمبياد الجارية بطوكيو، بسبب وقوعه في مواجهة لمنافس إسرائيلي في الدور الـ32 وتم إدراج الإسرائيلي توهار بطبل الاثنين على أنه “لا منافس له”، بعدما كان مقررا أن يواجه السوداني محمد عبد الرسول في فئة 73 كلغ رجال.

وأعلن الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو، عن إعتبار المصارع السوداني منهزما، بسبب انتهاك جسيم ومحظور في المنافسة الرياضية.

ويعد المصارع السوداني محمد عبد الرسول ثاني رياضي في أولمبياد طوكيو، ينسحب من المنافسة بعد الجزائري فتحي نورين، بسبب رفضهما مواجهة منافسين من إسرائيل، تأكيدا لمساندتهما للقضية الفلسطينة، ورفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.