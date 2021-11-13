التطبيع: حماس تشيد بتصريحات وزير الخارجية الجزائري

أشاد رئيس الدائرة السياسية في حركة “حماس” الفلسطينية بالخارج، سامي أبو زهري، بتصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وقال أبو زهري في تصريح صحفي نشر عبر موقع الحركة الرسمي، الجمعة “نعبر في حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تقديرنا الكبير لتصريحات وزير الخارجية الجزائري السيد رمطان لعمامرة التي انتقد خلالها المعلومات المتزايدة حول محاولات جديدة في المنطقة للتطبيع مع الاحتلال، وجدد تأكيد بلاده على الرفض الجازم لأي تطبيع معه”.

وأضاف: “إننا في حركة حماس نعتز بهذه التصريحات الجزائرية، ونعبر عن دعمنا لها، لأنها تشكل حصنا في وجه محاولات تمدد الاحتلال في المنطقة العربية، خاصة في أفريقيا”.