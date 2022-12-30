-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
ملتميديا
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
التطبيع!
باقي بوخالفة
2022/12/30
38
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
إجراءات استعجالية لتسريع دفع رواتب شهري جانفي وفيفري
اتفاق توأمة بين الجزائر وتركيا لتكوين القضاة
التطبيع
مذيع العربية: لو فعلت كلّ الدول مثل الجزائر لما لجأت إلى الاستدانة!
وقف التشدد في منح التأشيرة للجزائريين يغضب اليمين الفرنسي
التمور الجزائرية في أسواق 75 دولة عبر العالم
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
نظام المخزن يخفي أسرارا خطيرة عن شعبه!
2022/12/28
“أنت موظف وعقدك مع الجزائر مادي وليس معنويا!”
2022/12/28
إجراءات استعجالية لتسريع دفع رواتب شهري جانفي وفيفري
2022/12/28
المغربي لقجع يرغب في حضور العرس الجزائري لكن يشعر بِالذلّ في مكّة الثُوّار
2022/12/27
أيّ حماقة مِن لقجع تترتّب عليها العقوبات التالية ضد المنتخب المغربي
2022/12/29
الرأي
المزيد
هل هواري بومدين ما يزال حيا؟
عمار تو
2022/12/30
.. يعود بعد 43 سنة
عمار يزلي
2022/12/30
المصباح السحري
عبد الناصر بن عيسى
2022/12/30
الجامعة في الاتجاه الصحيح
رشيد ولد بوسيافة
2022/12/28
وأد باسم “الإسلام”
محمد الهادي الحسني
2022/12/28