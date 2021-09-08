التعادل أمام “بوركينا” يحرم “الخضر” من التقدم في ترتيب “الفيفا”

سيحافظ على مركزه الـ30 في التصنيف القادم

سيحرم التعادل أمام بوركينا فاسو في ثاني جولات تصفيات كأس العالم قطر 2022، المنتخب الوطني من تحقيق قفزة نوعية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بشهر سبتمبر الجاري، وفق موقع “فوتبول رانكينغ”، المختص في رصد آخر تصنيفات المنتخبات الأوروبية والعالمية.

وضيع المنتخب الوطني فوزا في المتناول أمام “الخيول” البوركينابية، مكتفيا بالتعادل هدف في كل شبكة في المباراة التي احتضنها ملعب مراكش الكبير بالمغرب، وهذا بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى أمام جيبوتي بنتيجة عريضة (8-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وفشل المنتخب الوطني في تحقيق أهدافه في فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث كان يطمح إلى جمع 6 نقاط تدعم حظوظه في الترشح للدور الثالث والحاسم من التصفيات المونديالية، هذا الأمر سيحرمه من قفزة جديدة بالتصنيف الشهري للمنتخبات، الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم 16 سبتمبر الحالي.

وكشف موقع “فوتبول رانكينغ” عن محافظة المنتخب الوطني على نفس المركز (30) الذي احتله في الترتيب الذي صدر يوم 12 أوت الماضي، حيث سيرفع رصيده من النقاط في ترتيب “الفيفا” إلى 1511 نقطة، بعد أن جمع 1 496,1 نقطة في التصنيف الأخير، كما سيحافظ “الخضر” أيضا على مركزهم الثالث في ترتيب أفضل المنتخبات الأفريقية، خلف المتصدر السنغال، وملاحقه المباشر تونس، وفق المصدر.

ويبحث المنتخب الوطني عن التواجد ضمن قائمة أفضل 5 منتخبات أفريقية في التصنيف الشهري للمنتخبات، وهو ما سيسمح له بلعب مباراة العودة على ملعبه، في حالة الترشح للدور الفاصل والحاسم من تصفيات المونديال.

ن. ب