التعادل القاتل بين الجزائر والنمسا يطيح بأحلام إيران

الدقيقة 95 تقلب الموازين

شهدت الجولة الختامية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 سيناريو دراماتيكيا حبس الأنفاس حتى الثواني الأخيرة من مواجهة المنتخبين الجزائري والنمساوي لحساب المجموعة العاشرة على ملعب كانساس سيتي، حيث ألقى التعادل الإيجابي المثير بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها بظلاله مباشرة على الحسابات المعقدة للمنتخبات المتنافسة على مقاعد “أفضل ثوالث”، ليتسبب هذا التعادل في إقصاء رسمي ومباشر لمنتخب إيران الذي كان يترقب صافرة النهاية لإعلان تأهله التاريخي للدور المقبل.

بالنظر إلى المعطيات الرقمية قبل إطلاق صافرة النهاية، كانت الحسابات تمنح بطاقة العبور لمنتخب إيران في حال انتهاء اللقاء بفوز المنتخب الجزائري، الذي دخل المواجهة وفي جعبته ثلاث نقاط، حيث كان انتصار الجزائر بالهدف الثالث الذي سجله القائد رياض محرز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3) لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين يعني صعود الجزائر كوصيف للمجموعة برصيد ست نقاط، وتجمد رصيد النمسا عند ثلاث نقاط مع تراجع فارق أهدافها الإجمالي إلى (-1)، هذا السيناريو كان سيقذف بالنمسا إلى قائمة الثوالث برصيد رقمي ضعيف، مما يمنح منتخب إيران الأفضلية الرقمية المباشرة للتأهل بحكم امتلاكه ثلاث نقاط وفارق أهداف متعادل (0) في مجموعته السابعة، وهو ما يضعه فوق النمسا وبقية المنتخبات ذات الفارق السلبي مثل كوريا الجنوبية وأسكتلندا في الترتيب العام لأفضل ثوالث بالبطولة.

إلا أن التغيير الجذري حدث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+5)، عندما استغل البديل النمساوي ساسا كالادزيتش كرة عرضية ليخطف هدف التعادل القاتل برأسية استقرت في الشباك الجزائرية لتصبح النتيجة النهائية ثلاثة أهداف لكل فريق، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة وترتفع حصيلة كل من الجزائر والنمسا إلى أربع نقاط كاملة، حيث تأهلت النمسا كوصيف للمجموعة خلف الأرجنتين بفارق الأهداف، بينما قفزت الجزائر إلى النقطة الرابعة لتأمين مقعدها رسميا كأحد أفضل المنتخبات المحتلة للمركز الثالث في البطولة وتضرب موعدا مع سويسرا في دور الـ32 بمدينة فانكوفر.

هذا التحول الرقمي المفاجئ في الأنفاس الأخيرة جعل المجموعة العاشرة تقدم ثلاثة متأهلين للدور المقبل، وهو ما رفع سقف الترشح في قائمة الثوالث إلى أربع نقاط، مما أدى مباشرة إلى تجريد منتخب إيران من بطاقة التأهل التي كانت بين يديه حتى اللحظات الأخيرة، ليصبح الضحية المباشرة والوحيدة لعدم خسارة النمسا، حيث حرمه هذا الهدف القاتل من مواصلة المشوار المونديالي بسبب تجمد رصيده عند النقاط الثلاث، لينتهي مسار الحسابات المعقدة بعبور محاربي الصحراء وإقصاء إيران بتفاصيل رقمية وزمنية حسمت المقاعد في اللحظة الأخيرة.