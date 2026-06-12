التعافي من الاكتئاب.. كيف تعرف أنك تحرز تقدما؟

تشير الدراسات والمراجعات العلمية إلى أن التشافي من الاكتئاب لا يعني فقط اختفاء الحزن، بل يشمل تحسنا تدريجيا في المزاج والتفكير والقدرة على ممارسة الحياة اليومية.

وقد أوضحت مراجعة منهجية حول التعافي من الاكتئاب أن المرضى أنفسهم يصفون التعافي بأنه استعادة الإحساس بالذات، والعودة إلى العلاقات الاجتماعية، والشعور بالأمل والقدرة على التعامل مع تحديات الحياة، وفق لموقع pubmed

ماهي علامات التعافي؟

يمكنك البحث عن عدة مؤشرات لمعرفة ما إذا كنت تتعافى.

تحسن الأعراض

هل لاحظت أنك تشعر بحزن أقل أو أنك تُعاني من نوبات غضب أقل؟ ربما أصبحت أكثر صفاءً في التفكير، أو عادت إليك شهيتك، أو تشعر بتعب أقل. تُعد هذه التحسينات في أعراضك علامات إيجابية على التعافي.

تحسن الأداء اليومي

إذا كنت تجد سهولة أكبر في أداء أنشطتك اليومية، فهذا مؤشر جيد آخر على تقدمك. قد تلاحظ سهولة أكبر في القيام بما يلي:

الاستيقاظ للعمل

المحافظة على النظافة الشخصية

القيام بالأعمال المنزلية

تحضير الوجبات

التواصل الاجتماعي مع الأحباء

قد تجد أنه من المفيد وضع أهداف يومية صغيرة، مثل تقليل أيام الغياب عن العمل أو الاستحمام يوميا.

الحد من الانتكاسات

يُعدّ تقليل خطر تكرار النوبات هدفا هاما لعلاج الاكتئاب، إذا بقيت أعراضك تحت السيطرة مع مرور الوقت، فهذه علامة رئيسية على التحسن.

يمكن أن يدعم تبني تغييرات صحية في نمط الحياة هذا الهدف. فبينما يُعزى الاكتئاب إلى عوامل بيولوجية، إلا أن نمط حياتك قد يزيد من التوتر ويُحفّز الانتكاس.

يُمكن أن يُساعد اتباع نمط حياة صحي، والحد من التوتر، وتحسين علاقاتك مع الآخرين في منع عودة الاكتئاب، بحسب موقع advancestudy

مدة الشفاء من الاكتئاب ونسبته

مدة علاج الاكتئاب البسيط، والحاد، والمزمن، والمتوسط، والخفيف يعتمد على العديد من العوامل مثل:

الأسباب، وشدة الأعراض، وطرق العلاج، والدعم النفسي والاجتماعي، وبشكل عام يمكن أن يستغرق علاج الاكتئاب لأسابيع أو شهور، ويحتاج إلى علاج دوائي ونفسي، للتخفيف من الأعراض والوقاية من التكرار.

نسبة الشفاء والعوامل المتحكمة

يمكن الشفاء من مرض الاكتئاب بنسبة تصل إلى 95٪، لكن هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في تلك النسبة، والتي تتمثل في التالي:

العوامل الوراثية

تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب في حال إصابة أحد الوالدين به، أو وجود تاريخ عائلي بالإصابة بالمرض، ولكنه ليس بالأمر المستحيل.

التشخيص المبكر للمرض

يمنح التشخيص المبكر للاكتئاب، نسب شفاء أكبر للمريض عن غيره ممن اكتشف إصابته بالاكتئاب في وضع متأخر.

المتابعة من قبل طبيب مختص

الطبيب المتخصص الكفؤ يساعد في تضاعف نسبة الشفاء من الاكتئاب عند المريض، هو قادر على التشخيص الجيد للمرض ووضع خطة العلاج المناسبة، سواء العلاجات الدوائية، أو جلسات العلاج المعرفي السلوك، وفق موقع alsehha.

الوقاية من الانتكاسة بعد الشفاء من الاكتئاب

باتباع بعض التعليمات أو الاستراتيجيات يمكن تقليل احتمالية الإصابة بانتكاسة جديدة بالاكتئاب، ومن هذه الاستراتيجيات:

– إكمال الخطة العلاجية بشكل كامل، على الأقل فترة 6 أشهر منذ بداية العالج.

– تساعد ممارسة اليقظة الذهنية ثلاث مرات أسبوعيا على تقليل فرصة عودة الاكتئاب للشخص خلال العام الأول من العلاج بنسبة 50%.

– حصول المقربين على المعلومات الكافية عن العلامات الأولية لنوبات الاكتئاب، للتمكن من المساعدة وتقديم الرعاية اللازمة.

– وضع خطة استباقية للانتكاسة، بحيث يتم اللجوء إلى العلاج فور ظهور العلامات الأولية، للتقليل من تدهور الحالة.

– المحافظة على الممارسات والأنشطة الصحية التي من شأنه ضمان استمرارية التحسن الحاصل، حسب موقع blog.arabtherapy