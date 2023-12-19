التعامل الصحيح مع خصلات الشعر الدارجة على الموضة

حافظي عليها طبيعية لأطول مدة ممكنة

أصبحت وصلات الشعر موضة عصرية تستهوي الكثير من النساء، خاصة في ظل انتشار العديد من مشاكل الشعر، كالتساقط، التقصف واحتراق الأطراف بسبب المواد الكيماوية الكثيرة واستخدام الصبغات والعلاجات الخاطئة، بحيث تلجأ إليها صاحبات الشعر الضعيف الفارغ، أو القصير رغبة في التمتع بأنوثة أكثر من خلال وصلات طويلة، ناعمة وملونة تعطي مظهرا طبيعيا.

التعامل مع وصلات الشعر، سواء كانت اصطناعية، أم مصنعة من الشعر الطبيعي، غالية أم بخصة الثمن، يظل مختلفا تماما عن العناية بالشعر الأصلي للمرأة، فهي تحتاج اهتماما خاصا، وحذرا أكبر، لتدوم أطول مدة ممكنة، وحتى لا تفقد الوصلات مظهرها الطبيعي لتظهر كخصلات غير متناسقة مع شعرك ما يضر بمظهرك العام.

الاستحمام ممنوع.. استخدام الأدوات الحرارية ممنوع

هناك طرق عدة لتركيب وصلات الشعر، منها تثبيتها بواسطة الخرز المعدني، أو عن طريق لصقها بغراء خاص، وبالتالي، فإن عليك مراعاة كل طريقة على حدة، لكن في كامل الأحوال، ينصحك خبراء الشعر بعدم الاستحمام لمدة يومين على الأقل بعد التركيب، لتفادي أي ضرر، بدلا من ذلك استخدمي الشامبو الجاف للضرورة، مع عدم استخدام أي أداة حرارية مثل المكواة أو مجفف الشعر خلال مدة الضمان هذه.

حتى في الأيام العادية التي يكون عليك اللجوء لتسريح الشعر فيها، فيوصي الخبراء والمختصون باستخدام أقل درجة حرارة ممكنة على المكواة، أو الأفضل استخدام مجفف الشعر على إعدادات الهواء البارد، وتأكدي من أن تبقي هذا الأخير بعيدا عن رأسك على الأقل لمسافة 5 سم.

استخدمي الفرشاة الخاصة بفك التشابكات عند التسريح، وأبدئي من الجذور حتى الأطراف لتتفادي تدريجيا وبرواق، هذا ما يؤدي إلى حماية وصلات الشعر من التلف السريع أو الانفصال عن شعرك الطبيعي.

التعامل مع وصلات الشعر بعد الاستحمام وعند النوم

بعد الاستحمام، يمكنك تمشيط شعرك بواسطة فرشاة خاصة بالوصلات والمصممة بأسنان متباعدة عن بعضها وذات حلقات، على أن يتم التمشيط عكس المعتاد، من أسفل صعودا إلى أعلى، وحاولي أن تمسكي بيدك المنطقة التي يتصل فيها شعرك بالوصلات الأخرى، لتفادي أي شد في أثناء تمشيط الشعر المبلل.

جففي شعرك من الماء الزائد برفق بواسطة منشفة ناعمة مصنوعة من المايكروفايبر، من دون فرك رأسك، هذا يمنع تكسر شعرك ويمنع التشابك، واحذري من النوم بشعر مبلل ومفرود لأنك ستستيقظين على كارثة عندما يجف متشابكا، يمكنك الاستعانة بالسيروم أو ببعض الزيوت الخاصة بترطيب الشعر، لكن تفادي استخدامها على نقاط الوصل.

استبدلي غلاف وسادتك القطني بآخر من الحرير الناعم الذي يساعد شعرك على الحفاظ على ترطيبه الطبيعي في الوقت ذاته يمنع الوصلات من التشابك أو الالتصاق بالأنسجة.

نصائح ضرورية لمظهر طبيعي

للحفاظ على مظهر طبيعي ومتناسق لوصلات الشعر، وحدي لونها مع لون شعرك ولا تسمحي بظهور طبقات عديدة للصبغة.

تفادي الإفراط في الاستحمام وتبليل الشعر، مرة كل أسبوع ستكون كافية، والشامبو الجاف قد يساعدك لحل مشكل الشعر الدهني.

لا تسبحي في المياه الغنية بالكلور والمواد الكيماوية، مثل المسابح العامة، واستخدمي قبعات للوقاية من أشعة الشمس.