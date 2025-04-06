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التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في حق كوادر طبية وانسانية في رفح

الشروق أونلاين
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التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في حق كوادر طبية وانسانية في رفح
منظمة التعاون الاسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي “بأشد العبارات” جريمة إعدام قوات الاحتلال ثمانية من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني وستة من الدفاع المدني، إضافة إلى موظف في الأمم المتحدة أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية، يوم 23 مارس 2025 في حي تل السلطان بمدينة رفح التي تم توثيقها في مقطع فيديو صادم.

الجريم، تقول المنظمة، تؤكد “الاستهداف الممنهج والمتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للعاملين في المؤسسات الطبية والانسانية والأممية والمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.”

ودعت المنظمة في بيانها “إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف مجلس الأمن الدولي للتحقيق في هذه الجريمة وجميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الدول الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على وقف إطلاق النار الفوري والشامل وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.”

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