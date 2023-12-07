“التعاون الإسلامي” تدين سماح الإحتلال لمتطرفين بتنظيم مسيرة في القدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي سماح الاحتلال لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس 7 ديسمبر.

كما حذرت المنظمة وفي بيان نشرته اليوم “من خطورة استمرار مخططات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بما فيها ما يسمى مخطط “القناة السفلى” الذي يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس الشرقية المحتلة.”

كما جددت التأكيد أن “مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، ورفض أي إجراءات أو قرارات تهدف الى فرض السيادة الاسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها.”

منظمة التعاون الإسلامي طالبت كذلك “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوضع حد لأعمال العنف والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، التي أدت إلى ارتقاء ما يزيد عن 260 شهيدا واعتقال أكثر من 3550 مواطنا فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي.”