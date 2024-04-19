التعاون الإسلامي تعرب عن أسفها لإجهاض مشروع القرار الجزائري لمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن “أسفها الشديد” لفشل مجلس الأمن الدولي قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي الذي أجهض مشروع القرار الجزائري لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الهيأة الأممية.

المنظمة اعتبرت أن مجلس الأمن فشل في “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان والإضطهاد والإبادة الجماعية”.

كما اعتبرت الفيتو الأمريكي مخالفا لـ”أحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي ‏يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، وما يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.”

منظمة التعاون الإسلامي أكدت كذلك “على حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددة في الوقت نفسه على أن الاعتراف بدولة فلسطين يساهم في تحقيق السلام والاستقرار ويمهد لتطبيق حل الدولتين.”