-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

التعاون الإسلامي تعرب عن أسفها لإجهاض مشروع القرار الجزائري لمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

الشروق أونلاين
  • 103
  • 0
التعاون الإسلامي تعرب عن أسفها لإجهاض مشروع القرار الجزائري لمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة
ح. م
منظمة التعاون الإسلامي.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن “أسفها الشديد” لفشل مجلس الأمن الدولي قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي الذي أجهض مشروع القرار الجزائري لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الهيأة الأممية.

المنظمة اعتبرت أن مجلس الأمن فشل في “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان والإضطهاد والإبادة الجماعية”.

كما اعتبرت الفيتو الأمريكي مخالفا لـ”أحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي ‏يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، وما يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.”

منظمة التعاون الإسلامي أكدت كذلك “على حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددة في الوقت نفسه على أن الاعتراف بدولة فلسطين يساهم في تحقيق السلام والاستقرار ويمهد لتطبيق حل الدولتين.”

مقالات ذات صلة
غوتيريش بعد استقالة باتيلي: الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا

غوتيريش بعد استقالة باتيلي: الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا

حرب الإبادة الصهيونية تهلك 4.000 جنينا من أطفال الأنابيب في غزة

حرب الإبادة الصهيونية تهلك 4.000 جنينا من أطفال الأنابيب في غزة

رويترز: واشنطن ستصوّت ضد مشروع قرار مجلس الأمن لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

رويترز: واشنطن ستصوّت ضد مشروع قرار مجلس الأمن لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

حضور مميز لـ11 دولة عربية لمناصرة القضية الصحراوية

حضور مميز لـ11 دولة عربية لمناصرة القضية الصحراوية

عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا

عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا

تركيا تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

تركيا تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد