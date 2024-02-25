التعاون الإسلامي: عمار بلاني يدعو لمحاربة التضليل

خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول المنظمة:

عمار بلاني خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي حول "التضليل و الأعمال العدائية التي تمارسها سلطة الاحتلال ضد الصحفيين و وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في إسطنبول، يوم السبت 24 فيفري 2024.

دعا سفير الجزائر بأنقرة، عمار بلاني، البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمحاربة التضليل الإعلامي وإدانة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، ذكّر بلاني وخلال تصريح له يوم أمس السبت، 24 فيفري، بإسطنبول بمناسبة أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي جرى حول موضوع “التضليل و الأعمال العدائية التي تمارسها سلطة الاحتلال ضد الصحفيين و وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بجهود الجزائر الدءوبة من أجل القضية الفلسطينية.

عمار بلاني أعرب خلال كلمته عن إدانته للاستهداف المتعمد والممنهج للصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الصهيوني، داعيا البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى العمل جماعيا من أجل محاربة التضليل والتنديد بالهجمات العشوائية على المدنيين الفلسطينيين، تقول الوكالة.

وأدان البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي بالعدوان العسكري الذي يقوم به حاليا الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك القمع الممنهج والمجازر والإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع وفي الضفة منذ السابع أكتوبر 2023.

كما دعا ذات البيان إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار من أجل تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح البشرية.