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التعاون الإسلامي: مصادقة الاحتلال على ضم الضفة الغربية “تصعيد خطير”

الشروق أونلاين
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التعاون الإسلامي: مصادقة الاحتلال على ضم الضفة الغربية “تصعيد خطير”
وكالات
فلسطيني يتظاهر ضد مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية في 2020

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة تصويت ما يسمى ب”الكنيست” الصهيوني على قرار يدعو لفرض السيادة المزعومة على الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا.  

وجددت المنظمة، في بيان لها، التأكيد أن لا سيادة للكيان الصهيوني، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري الصهيوني غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري غير الشرعي للأرض الفلسطينية.

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