التعاون الإسلامي: مصادقة الاحتلال على ضم الضفة الغربية “تصعيد خطير”

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة تصويت ما يسمى ب”الكنيست” الصهيوني على قرار يدعو لفرض السيادة المزعومة على الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا.

وجددت المنظمة، في بيان لها، التأكيد أن لا سيادة للكيان الصهيوني، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري الصهيوني غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري غير الشرعي للأرض الفلسطينية.